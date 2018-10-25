Google’dan Kürdistan Skandalı!

Dünya devi olan arama motoru Google skandal bir arama sonucuna imza atarak büyük tepki çekti. İnternette bir kaç PKK sempatizanı tarafından yapılan manipülassyon oyununa gelen Google, Türkiye'ye ait toprakları Kürdistan olarak gösterdi.

Dünyanın en büyük arama motoru olan dev marka Google’da İngilizce harita (Maps) araması yapan internet kullanıcıları, ilk sırada “Kürdistan” kelimesi ile karşılaşınca adeta şok yaşadı. Arama sonucunda listelenen bu bağlantıya tıklandığında ise Türkiye’nin yarısının dahil edildiği sözde Kürdistan haritası gösteriliyor.

GOOGLE'DAN KÜRDİSTAN HARİTASI

Arama sonucunda çıkan harita dikkatli bir şekilde incelediğinde ise Osmaniye’nin doğusundan itibaren tam 27 şehrimizin sözde Kürdistan’ın içerisinde bulunduğu görünüyor.

İlk olarak ‘Bazı PKK sempatizanlarının teknoloji oyunu’ olarak algılanan harita skandalının izi sürüldüğünde ise işin altından Kuzey Irak merkezli internet siteleri çıkıyor.

GÖRÜNTÜLENME OYUNUYLA DÜNYA TRENDİNE SOKULMUŞ

Kuzey Irak merkezli internet sitelerinin ‘haberleştirerek’ linkini paylaştığı haritaya konulan bir başka ‘link’ ile de söz konusu haritanın görünürlüğünün artırıldığı böylece dünya sıralamasında bu haritanın en yukarılara yükseltildiği bilgisine ulaşıldı. Dünya Devi Google’da “Büyük Kürdistan Haritası” ismi ile dolaşıma ve paylaşıma sokulan görselin şimdiye kadar 1 milyon 300 binden fazla görüntüleme aldığı görüldü.

GOOGLE’A ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Söz konusu sözde Kürdistan haritası, Google Maps'in ‘ayarlar’ bölümünden Gooogle’a şikayet edilebiliyor. Fakat Google’un bu şikayetleri dikkate alması için yüzbinlerce kişi tarafından şikayet edilmesi gerekiyor.