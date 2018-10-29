Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Logosu

Dünya devi Google 29 ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel günlerde hazırladığı Doodle ismini verdiği logolardan bir tane hazırlayarak yayına aldı. 23 Nisan, 19 Mayıs, Öğretmenler günü gibi özel günleri hazırladığı özel Doodle ile kutlayan Google 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95 yılında da güzel bir logo ile kutladı.

Türkiye Cumhuriyet Bayramı 2018 isimli Doodle, gece 00:00'dan itibaren Google'a giren herkesi karşıladı diyebiliriz.

Google'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. yılı münasebeti ile hazıladığı logo gökyüzünün ortasında dalgalanan bir Türk Bayrağı ve altında Google yazan bir Doodle'den oluşuyor.

İşte Google'n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Logosu;

Logonun hemen sağ yanında bulunan paylaş butonuna bastığınız hareketli 29 Ekim logosunu sosyal medya üzerinden takipçileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

DOODLE NEDİR?

Doodle Google tarafından her ülkenin özel ve anlamlı günlerine istinaden hazırlanan logodur. O ülkenin uzantısındaki Google arama servisinde görünür. Bazen tüm dünyayı ilgilendiren özl bir gün olduğunda örneğin, sevgililer günü, babalar günü, anneler günü gibi o zaman tüm ülke uzantılarında da görünür hale gelitirilir.

Doodle ile ilgili Google'ın resmi Doodle sitesi üzerinden şu bilgilere yer verilir.

Doodle'lar, tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

Doodle fikri ilk nasıl doğdu?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry ve Sergey'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri doğmuş oldu.

İki yıl sonra 2000'de, Larry ve Sergey o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılarımız bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı. Başlarda, doodle'lar çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutluyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.

Zamanla ABD'de ve diğer ülkelerde doodle'lara olan talep arttı. Bugün, doodle'ları oluşturmak artık yetenekli çizerlerin (bunlara doodle'cılar diyoruz) ve mühendislerin sorumluluğundadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve tüm dünyadan Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

Google, bunca yıldır kaç doodle yaptı?

Ekip, dünyanın her yerindeki ana sayfalarımız için 2000'den fazla doodle oluşturdu.

Hangi doodle'ın oluşturulacağına ve hangi etkinliklerin doodle ile gösterileceğine kim karar veriyor?

Bir grup Google çalışanı, fikir paylaşımında bulunmak ve hangi etkinliğin doodle ile kutlanacağına karar vermek için düzenli olarak bir araya gelir. Doodle fikirleri Google çalışanları ve Google kullanıcıları dahil pek çok kaynaktan alınır. Doodle seçim süreci Google'ın kişiliğini ve yeniliğe olan tutkusunu yansıtan ilginç etkinlikleri ve yıl dönümlerini kutlamayı hedefler.

Doodle'ları kim tasarlıyor?

Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (onlara doodle'cılar diyoruz) ve mühendislerden oluşan bir ekip var.

Türkiye için hazırlanan bazı Doodle örnekleri de şöyle;

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