Google Mobil Değişiyor!

Google, mobil üzerindeki ara yüzünün değişeceğini açıkladı.



Daha net ve daha hızlı bir ulaşım amacıyla yapıldığı söylenen yeni tasarımda arama sonucunda listelenen linklerin yanındaki internet sitesinin simgesi de görülecek.



REKLAMLARIN RENGİ DEĞİŞİYOR



Uygulama ile birlikte, şu an yeşil renkte belirtilen reklamların da, siyah renkte olacağı belirtiliyor. Bu şekliyle reklam linklerin daha az dikkat çekici olacağı da düşünülüyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)