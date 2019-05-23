Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86058
ALTIN
250.567
DOLAR
6.0634
STERLIN
7.6754
EURO
6.7823

Google Mobil Değişiyor!

Google, mobil üzerindeki ara yüzünün değişeceğini açıkladı.

Google Mobil Değişiyor!

Google, mobil üzerindeki ara yüzünün değişeceğini açıkladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 21:04
Google Mobil Değişiyor!

Google, mobil üzerindeki ara yüzünün değişeceğini açıkladı.


Daha net ve daha hızlı bir ulaşım amacıyla yapıldığı söylenen yeni tasarımda arama sonucunda listelenen linklerin yanındaki internet sitesinin simgesi de görülecek.


REKLAMLARIN RENGİ DEĞİŞİYOR


Uygulama ile birlikte, şu an yeşil renkte belirtilen reklamların da, siyah renkte olacağı belirtiliyor. Bu şekliyle reklam linklerin daha az dikkat çekici olacağı da düşünülüyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
google mobil değişiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei tarih verdi: Yeni sistem geliyor
Huawei tarih verdi: Yeni sistem geliyor
Siz de Facebook'tan tazminat talep edebilirsiniz
Siz de Facebook'tan tazminat talep edebilirsiniz
Facebook Veri Mağdurları Tazminat Talep Edebilir!
Facebook Veri Mağdurları Tazminat Talep Edebilir!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim