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Google, iki sahte uygulamayı Play Store'dan kaldırdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdığını açıkladı.

Google, iki sahte uygulamayı Play Store'dan kaldırdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdığını açıkladı.

28 Mayıs 2019 Salı 09:01
Google, iki sahte uygulamayı Play Store'dan kaldırdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdığını açıkladı.

Dünya devi Google, iki sahte kripto para cüzdanı uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Siber güvenlik şirketi ESET'in raporuna göre Coin Wallet ve Trezor Mobile Wallet adlı iki sahte kripto para cüzdanının Play Store'da kullanımda olduğu anlaşıldı. Raporun ardından Google iki uygulamayı kaldırdığını duyurdu.

2 SAHTE KRİPTO CÜZDAN TESPİT EDİLDİ

Siber güvenlik şirketi ESET'in raporuna göre Google Play Store'da birkaç hafta boyunca kullanıma açık olan Coin Wallet ve Trezor Mobile Wallet'ın sahte kripto para cüzdanları olduğu ortaya çıktı. Coin Wallet'ın 13 farklı kripto para birimi ve varlığı desteklediği görülürken, buna rağmen uygulamayı indiren bütün kullanıcılara aynı cüzdan adresinin verildiği belirtildi.

UYGULAMALAR HEMEN KALDIRILDI

Trezor Mobile Wallet'ın da, kripto para cüzdanı donanımı Trezor'un ismini kullanarak hizmet verdiği, fakat Trezor'un mobil uygulaması bulunmadığı ve şirketin yakın zamanda piyasaya mobil uygulama sürme planları bulunmadığı vurgulandı. ESET raporunun ardından Google söz konusu uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdığını açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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