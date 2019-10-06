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Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı!

Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazların listesini paylaştı.

Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı!

Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazların listesini paylaştı.

06 Ekim 2019 Pazar 11:44
Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı!

Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü. Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.

Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.

Yeni bir güvenlik yaması gerekiyor

Listedeki cihazlara bakınca aslında sorunun genellikle fazlasıyla popüler olan telefonlarda var olduğunu görebiliyoruz. Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Arama devi, hatayı 7 gün önce fark ettiğini belirtirken, bu güvenlik açığının ortaya çıkabilmesi için kullanıcı izni ile kötü amaçlı bir yazılımın telefona yüklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü. Şirketin belirttiğine göre casus yazılımlar üreten bu şirket, Android cihazlarındaki bu açığın farkındaydı ve bunu kullanıyordu. Google, bu telefonlar için yeni bir güvenlik yaması gerektiğini söylese de çoğu telefonun 2 yıldan daha önce piyasaya sürülmüş olması 'acaba güncelleme gelir mi?' sorusunu da beraberinde getirdi.

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google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı
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