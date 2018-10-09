Google, Facebook'a Rakip Olarak Kurduğu Servisini Kapatıyor!

Arama Motoru dünyasının devi Google, servis çöplüğüne bir servisini daha göndermek zorunda kaldı. Daha önce Google Wave şimdi de Google Plus Google'ın kapatılan servislerinden oldu.

Facebook'a rakip olarak gösterilen ve neredeyse tüm sosyal medya platformlarının özelliklerini bünyesinde barındıran ancak bir türlü istediği performansı yakalayamayan Google Plus için kapatma kararı alındı.

GOOGLE PLUS NEDEN KAPANDI?

Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google Plus servisinin büyük bölümünü, sistem açığı neticesinde kullanıcı bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesi üzerine kapatma kararı aldı.

Şirket ise, kapatma kararının kullanıcı hedeflerine ulaşılamamasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Google+ (Google Plus) 2011 yılında Facebook'a rakip olma amacıyla kurulmuş ancak proje Facebook karşısında başarısız olmuştu. Başarısız olduğunun anlaşıldığı ilk günlerden bugüne kadar ha bugün ha yarın kapandı derken 7 yıl ayakta kalmayı başardı. Google, servisi ilk önce web masterlar üzerinde SEO için popüler yapmayı hedefeyerek Google Plus'da paylaşılan içeriklerin SEO'ya faydası olacağı söylentisi yayıldı ancak bunun gerçek olmadığı sadece konum itibari ile avantajlı olduğu açıklanınca bu özellikle de Google'ın elinde patlamış oldu. SEO yani arama motoru optimizasyonu anahtar kelimelerde arama motorlarında yükselmek isteyenlerin yaptığı çalışmalara verilen isimdi.

Yıllardır Google+'ın kapatılacağı söylentileri gündemdeydi. Google şimdi, Google+'ı kullanıcılar açısından sona erdirme kararı aldı.

Bununla birlikte Google, Google+'ı kullanan şirketlere özel Google+ hizmeti sunmaya devam edeceğini duyurdu.

Bugüne kadar Google+'ın kullanımıyla ilgili bilgileri paylaşmamayı tercih eden Google, kapanma açıklamasında, Google+ kullanıcılarının platformu çok az kullanıp çok az etkileşime girdiğini, kullanıcıların yüzde 90'ının uygulamada ortalama sadece beş saniye vakit geçirdiği söyledi.

Açıklama ardından Google'ın çatı şirketi Alphabet % 1.23 oranında değer kaybetti.

GOOGLE'IN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANAN VE KAPANAN SERVİSLERİ!

Knol: Bilgi ve blogları birleştiren bu hizmette, yazarlar yazdıkları makalelerden ücret alıyordu. Böylece bilgi birikimleri Wikipedia'nın aksine daha tarafsız aktarılıyordu. Ancak servis 2012'de kapatıldı. Benzer bir servise Automattic devam ediyor.

Bilgi ve blogları birleştiren bu hizmette, yazarlar yazdıkları makalelerden ücret alıyordu. Böylece bilgi birikimleri Wikipedia'nın aksine daha tarafsız aktarılıyordu. Ancak servis 2012'de kapatıldı. Benzer bir servise Automattic devam ediyor. Dictionary: Sözlük uygulaması olan servis Google Translate'e entegre edildi.

Sözlük uygulaması olan servis Google Translate'e entegre edildi. Wave: Bu serviste tartışmalar başlatılıyor ve tartışmalar bir forum şeklinde uzayıp gidiyordu. Yeterince ilgi görmedi. Tahtını rakibi Disqus'a bıraktı.

Bu serviste tartışmalar başlatılıyor ve tartışmalar bir forum şeklinde uzayıp gidiyordu. Yeterince ilgi görmedi. Tahtını rakibi Disqus'a bıraktı. Health: Elektronik sağlık dosyaları sistemi olan servis 2012'de kapatıldı. Alternatifi Microsoft HealthVault.

Elektronik sağlık dosyaları sistemi olan servis 2012'de kapatıldı. Alternatifi Microsoft HealthVault. Picnic: Online fotoğraf düzeltme hizmeti Google'ın satın aldığı hizmetlerden biri. Google umduğunu bulamayınca servisi kapattı ve yerine Pixlr öne çıktı.

Online fotoğraf düzeltme hizmeti Google'ın satın aldığı hizmetlerden biri. Google umduğunu bulamayınca servisi kapattı ve yerine Pixlr öne çıktı. Aardvark: Soru cevap platformu olan hizmet Google'ın umudu olan bir siteydi. Beklenen başarıyı bulamayınca kapatıldı ve yerini Yahoo Answers aldı.

Google'ın daha fazla kapanan servisi var. Bu servisleri kapattı. Satmayı tercih etmediği için bazı otoriterler tarafından eleştirildi ancak Google gibi dev markanın işe yaramasa bile isminin veya servisinin bir yerlerde kullanılması kazançtan daha fazla kayba yol açacaktır.

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