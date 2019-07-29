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Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !
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Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar....

Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar....

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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