Google'dan Türkçe Hamlesi 'Asistan Servisi' Türkçeleşiyor

Google'ın sanal asistanı Google Asistant sonunda Türkçeleşiyor. Gelen ilk bilgilere göre Türkçe Google Asistan'ın duyurusu Google i/o etkinliğinde gerçekleşiyor. Google'ın Asistan servisi bir süredir hem android hem de ios kullanıcıları tarafından beğeniyle kullanılıyordu.

Siri, Alexa ve Cortana ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Google Asistan, yeteri kadar rakiplerinin önüne geçemedi. Google asistan'ın yaygınlaşması için harekete geçen Google, bu servisini nüfus ve kullanım yoğunluğu bakımından kilit noktadaki ülkelere de açmaya hazırlanıyor. Shiftdelete'de yer alan habere göre yapay zekalı google asistan, Türkçe dil desteğine yakın zamanda kavuşacak.

Google Asistan Türkçe ile tıpkı Siri gibi görevleri anlayıp gerçekleştirebilecek.

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