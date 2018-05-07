Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Google'dan Türkçe Hamlesi 'Asistan Servisi' Türkçeleşiyor

ürkçe Google Asistan'ın duyurusu Google i o etkinliğinde gerçekleşecek. Türkiye'de Siri'ye ciddi bir rakip olması beklenen Google Asistant'la ilgili resmi duyuru merakla bekleniyor.

banner396

Google'dan Türkçe Hamlesi 'Asistan Servisi' Türkçeleşiyor

ürkçe Google Asistan'ın duyurusu Google i o etkinliğinde gerçekleşecek. Türkiye'de Siri'ye ciddi bir rakip olması beklenen Google Asistant'la ilgili resmi duyuru merakla bekleniyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:18
Google'dan Türkçe Hamlesi 'Asistan Servisi' Türkçeleşiyor

Google'ın sanal asistanı Google Asistant sonunda Türkçeleşiyor. Gelen ilk bilgilere göre Türkçe Google Asistan'ın duyurusu Google i/o etkinliğinde gerçekleşiyor. Google'ın Asistan servisi bir süredir hem android hem de ios kullanıcıları tarafından beğeniyle kullanılıyordu.

Siri, Alexa ve Cortana ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Google Asistan, yeteri kadar rakiplerinin önüne geçemedi. Google asistan'ın yaygınlaşması için harekete geçen Google, bu servisini nüfus ve kullanım yoğunluğu bakımından kilit noktadaki ülkelere de açmaya hazırlanıyor. Shiftdelete'de yer alan habere göre yapay zekalı google asistan, Türkçe dil desteğine yakın zamanda kavuşacak.

Google Asistan Türkçe ile tıpkı Siri gibi görevleri anlayıp gerçekleştirebilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle Türkçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'a Flaş Özellik! Bu Özellik Çok Beğenilecek
Facebook'a Flaş Özellik! Bu Özellik Çok Beğenilecek
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Dolandırıcıların Virüs Tuzağı Büyüyor
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Dolandırıcıların Virüs Tuzağı Büyüyor
Facebook'a Şok Üstüne Şok! Sonu Gelebilir
Facebook'a Şok Üstüne Şok! Sonu Gelebilir

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim