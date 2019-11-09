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Google arama geçmişi nasıl temizlenir?

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, dev arama motoruyla her an elimizin altında ve aradığımız pek çok şeye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Peki Google'da yaptığımız aramaların kayıtlarını temizlemek istersek ne yapmalıyız?

Google arama geçmişi nasıl temizlenir?

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, dev arama motoruyla her an elimizin altında ve aradığımız pek çok şeye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Peki Google'da yaptığımız aramaların kayıtlarını temizlemek istersek ne yapmalıyız?

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:45
Google arama geçmişi nasıl temizlenir?

Google'da arama yapmak çok kolay; ancak yaptığınız her arama, siz aksini yapmadığınız sürede kayıt altında tutuluyor. Kullanıcıların bazıları ise bu kayıtların tutulmasından rahatsız oluyor. Google ise bu yönde rahatsızlığı olan kullanıcılarının işini kolaylaştırmak adına arama geçmişini temizleme olanağı sunuyor. Arama geçmişini tek tek temizleyebileceğiniz gibi, toplu halde de silebilmeniz mümkün. 

Geçmiş tüm aramaları silmek için sağ üstteki profil resmine tıklayın ve Google Hesabı'na tıklayın. Burada Verilerinizi yönetin ve kişiselleştirin > Gizlilik ve kişiselleştirme yolunu izleyin. Etkinlik kontrolleri bölümünde Web ve Uygulama etkinliği bölümünü açın. Şimdi Etkinliği Yönet üzerine tıklayın. Google hizmetlerinde yaptığınız her şeyin bir listesi görünecek.


google.com yazan her etiketin yanındaki üç noktalı menü düğmesine tıklayın ve Sil'e basarak arama bloğunu silin. Üstte belirli bir arama terimini aratıp, sadece bu terimi de silebilirsiniz. Menü düğmesinin altındaki Etkinliği buna göre sil işlevini kullanarak silme işlemini tarihe göre de gerçekleştirebilirsiniz.

Web ve Uygulama etkinliği sayfasındaki açma kapama düğmesini kapalı hale getirdiğinizde, Google'ın size sunduğu hizmetleri arama geçmişinizi kullanarak kişiselleştirmesini durdurmuş olacaksınız. İşlevi kapattığınızda son aramalarınız Google'ın giriş sayfasında görünmeyecek ve gelecek aramalarınız kaydedilmeyecek.

Bu arayüze telefonda ulaşmak için Google uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil resmine dokunun. Google Hesabını Yönet'i seçtiğinizde aynı değişiklikleri yapabileceğiniz bir sayfa açılacak.

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