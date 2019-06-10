google android pie güncellemesi alacak telefonlar

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?
Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus (Güncelleme yayınlandı)
Samsung Galaxy S8+ ve S8 Plus (Güncelleme yayınlandı)
Huawei P10 (Güncelleme yayınlandı)
Huawei P20 (Güncelleme yayınlandı)
Huawei P20 Pro (Güncelleme yayınlandı)
Xiaomi Mi 8 (Güncelleme yayınlandı)
Xiaomi Mi 8 Lite (Güncelleme yayınlandı)
ASUS Zenfone 4 Max (Güncelleme gelecek)
ASUS Zenfone 4 Selfie (Güncelleme gelecek)
Nokia 7 Plus (Güncelleme yayınlandı)
Nokia 6.1 (Güncelleme yayınlandı)
Nokia 6.1 Plus (Güncelleme yayınlandı)
LG G7 ThinQ (Güncelleme yayında)
Motorola Moto G6 Play (Güncelleme geldi)
HTC U12+ (Güncelleme gelecek)
HTC 11 (Güncelleme gelecek)
Sony Xperia XZ1 (Güncelleme geldi)
Sony Xperia XZ1 Compact (Güncelleme geldi)
Sony Xperia XZ Premium (Güncelleme geldi)
Samsung Galaxy Note 8 (Güncelleme geldi)
Samsung Galaxy Note 9 (Güncelleme geldi)
Samsung Galaxy A9 (2018) – Güncelleme yayınlandı Samsung Galaxy A8 Plus 2018 – Güncelleme yayınlandı Samsung Galaxy A6 Plus – Güncelleme yayınlandı Samsung Galaxy A7 (2018) – Güncelleme yayınlandı
Huawei Mate 10 – Güncelleme yayınlandı Huawei Mate 10 Pro – Güncelleme yayınlandı
Honor 9 – Güncelleme yayınlandı Honor 8X – Güncelleme yayınlandı
Xiaomi Pocophone F1 – Güncelleme yayınlandı Xiaomi Mi Mix 2S – Güncelleme yayınlandı
Xiaomi Mi A2 – Güncelleme yayınlandı Xiaomi Mi A2 Lite – Güncelleme yayınlandı Xiaomi Mi A1 – Güncelleme yayınlandı
Zenfone Max (M1) – Güncelleme yayınlandı Zenfone 5 – Güncelleme yayınlandı Zenfone 5Z – Güncelleme yayınlandı
Nokia 2.1 – Güncelleme yayınlandı Nokia 3.1 Plus – Güncelleme yayınlandı Nokia 3.1 – Güncelleme yayınlandı Nokia 5.1 – Güncelleme yayınlandı
Nokia 8 Sirocco – Güncelleme yayınlandı Nokia 5 (2017) – Güncelleme yayınlandı Nokia 6 (2017) – Güncelleme yayınlandı
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OnePlus 5 /OnePlus 5T – Güncelleme yayınlandı OnePlus 6 – Güncelleme yayınlandı
Moto X4 – Güncelleme yayınlandı Moto G6 Plus – Güncelleme yayınlandı Moto G6 – Güncelleme yayınlandı
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General Mobile GM 9 Pro (Android One) – Güncelleme yayınlandı General Mobile GM 8 (Android One) – Güncelleme yayınlandı
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