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Google Android Pie güncellemesi alacak telefonlar

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

Google Android Pie güncellemesi alacak telefonlar

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:57
Google Android Pie güncellemesi alacak telefonlar

Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
google android pie güncellemesi alacak telefonlar
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