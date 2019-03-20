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Gmail kullananlar dikkat ! 2 Nisan'dan itibaren kapanıyor!..

İnternet devi Google'ın mail servisi Gmail Inbox, 2 Nisan'dan itibaren kapatılıyor.

Gmail kullananlar dikkat ! 2 Nisan'dan itibaren kapanıyor!..

İnternet devi Google'ın mail servisi Gmail Inbox, 2 Nisan'dan itibaren kapatılıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:33
Gmail kullananlar dikkat ! 2 Nisan'dan itibaren kapanıyor!..

Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak. Uygulamaya erişmeye çalışan kullanıcıların bir kısmına '15 gününüz kaldı' uyarısı gelse de, Google 2 Nisan'da uygulamanın fişini çekecek. 

2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu. Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.

Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak (sanırız Google, bu kapatmaları 1 Nisan'da yapacağı şakalarla karıştırmak istemiyor). Google+'ın kapatılmasında hizmette ortaya çıkan güvenlik sorunları etkili olmuştu. Bunlara ek olarak videolu sohbet hizmeti Allo ve URL kısaltma hizmeti goo.gl de kapanmayı bekliyor. 

Son Güncelleme: 20.03.2019 19:09
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