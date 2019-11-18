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Gizli Instagram Hesapları Güvende Değil!

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Instagram paylaşımlarını sadece takipçilerinin görmesini isteyen kullanıcılar hesaplarını gizli kategorisinde kullanıyor ancak son araştırmalara göre bu da tam olarak mahremiyet koruması sağlamıyor. Google Play'deki bir uygulama tüm bilgilerinizi göstereceğini vaadediyor, bunun yanında uygulama farklı kişileri de davet etmenizi talep ederek mahremiyet ihlalinin yayılmasını hızlandırıyor.

Gizli Instagram Hesapları Güvende Değil!

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Instagram paylaşımlarını sadece takipçilerinin görmesini isteyen kullanıcılar hesaplarını gizli kategorisinde kullanıyor ancak son araştırmalara göre bu da tam olarak mahremiyet koruması sağlamıyor. Google Play'deki bir uygulama tüm bilgilerinizi göstereceğini vaadediyor, bunun yanında uygulama farklı kişileri de davet etmenizi talep ederek mahremiyet ihlalinin yayılmasını hızlandırıyor.

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:21
Gizli Instagram Hesapları Güvende Değil!

Geçtiğimiz günlerde kişilerin paylaşmak istemediği verilere erişim sağlaması sebebiyle Like Patrol adlı uygulama Google Play’den kaldırılmıştı ancak şimdi benzer bir uygulama daha tehlikeli şekilde yayılıyor. Like Patrol uygulamasından daha tehlikeli olan Ghostly isimli bir uygulama, takipçilere kendisini kullandırmadan önce bir kişiyi davet etme şartını öne sürüyor. Bu şart, sistemdeki toplam üye sayısının artmasını sağlıyor.

500.000’İ GEÇTİ!

Google Play Store'dan indirilebilen yazılım, 500.000 indirilme sayısını geçti. Instagram yetkililerinin uyarılarını dikkate almayan Ghostly ekibi, veri mühendisliği yaparak insanların en özel bilgilerini alıyor ve onlardan para istiyor.

Bir kullanıcının bu talebi reddetmesi, Ghostly'nin geliştiricilerini iş yapmaktan alıkoyamıyor. Zira ücret ödemeyi reddedenler, uygulama tarafından hazırlanan reklamları izlemek zorunda.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
gizli ınstagram hesapları güvende değil
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