general mobile telefonlara android q beta güncellemesi geldi

General Mobile, güncellemeler konusunda da en yeni sürümü kullanıcılara deneyimletmek adına Android’in en son versiyonu Q Beta’yı kullanıma sundu. İlk olarak GM 9 Pro ve GM 8 cihazları kapsamında Android Q Beta güncellemesini deneyimlemek isteyen kullanıcılar generalmobile.com/tr sitesinde yer alan linkten kayıt olarak Android’in en son sürümünü test edebilecek. Kayıt olduktan sonra gerekli adımlar ise kullanıcıların e-mail adresine gönderilecek.

Güncellemeyle birlikte General Mobile kullanıcıları birçok farklı özellikten faydalanabilecek ve telefonlarındaki uygulamaları Android’in en son sürümüyle test edebilecekler. Kullanıcıların Android Q güncellemesinin asıl versiyonuna ve buglardan arındırılmış son kullanıcı haline hazırlanmasını sağlayan Android Q Beta güncellemesi sayesinde kullanıcılar; Dark Mode (Karanlık / Koyu Mod), Gelişmiş Uygulama İzinleri, Desktop Mode (Masaüstü Modu), Daha Güvenli Smart Lock (Akıllı Kilit), Daha İyi Yüz Tanıma, Dahili Ekran Kaydetme Aracı gibi birçok yeniliği pek çok kişiden önce deneyimleme imkanı bulacak.

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