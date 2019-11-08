General Mobile, Amazon iş birliği ile İngiltere pazarına açılıyor

General Mobile, bir yandan Türkiye’ye değer katmaya devam ederken bir yandan da büyüme ve yatırım stratejisi doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Amazon ile iş birliğine imza atan General Mobile, “Prime İş Modeli” sayesinde İngiltere’yi de ihracat ağına katarak global marka yolculuğundaki başarısını pekiştirdi.

2018 yılında 100 milyon TL’lik yatırım ve 2.4 milyon adet kapasiteyle üretime kazandırdığı fabrikasını 2019 yılında 50 milyon liralık ek yatırım ile 4.2 Milyon adete çıkaran General Mobile, artan üretim kapasitesiyle bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ukrayna ve Polonya’yı ihracat ağına katan General Mobile, Avrupa’nın önemli pazarlarında son teknoloji ürünleriyle yer almaya devam ediyor.

Amazon ile yaptıkları iş birliğinin önemini dile getiren General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı, “Amazon ile olan stratejik iş birliğimiz sayesinde geliştirdiğimiz son teknoloji ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla İngiltere’deki kullanıcılarla da buluşturuyoruz. Bu anlamda, İngiltere’yle birlikte uluslararası arenada 36 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, globalde de güçlü bir oyuncu olarak faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak.” dedi. Marka olarak ihracatın büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekleyen Karadayı, ‘‘İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Uluslararası pazarlardaki agresif büyüme stratejimizle, hem bir Türk markası olarak ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tüketicilerle buluşturmak hem de Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlamak istiyoruz.” dedi.

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