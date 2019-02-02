gençlerin dijital alışkanlıkları belli oldu

Medya Derneği ve Üniversite Medya Birliği ortaklığıyla 40 üniversitede yapılan araştırmada, gençlerin dijital alışkanlıkları ölçüldü. Araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Türkiye'de gençlerin dijital alışkanlıkları...

1-30 Nisan tarihleri arasında, 22’si devlet üniversitesi 18’i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 40 üniversitede 810 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerine sosyal medya kullanımları, yaptıkları paylaşımlar, sosyal medyadaki reklamlar ve internet üzerinden yaptıkları alışverişler ile ilgili sorular soruldu. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı, tesadüfi yöntem kullanıldı.

İşte gençlerin dijital alışkanları araştırmasının sonuçları:

Üniversiteliler, interneti en çok arkadaşlarıyla iletişim kurmak (%37) amacıyla kullanıyor. Can sıkıntısından diyenler (%18) ikinci sırada yer alırken, bunları video izlemek (%15) ve araştırma yapmak (%10) diyenler takip ediyor.



Üniversite öğrencilerinin en fazla kullandığı sosyal mecra fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram oldu. Üniversitelilerin yüzde 39’unun en çok kullandığını söylediği Instagram’ı sırayla Facebook (%26) ve Twitter (%17) takip ederken, Snapchat yüzde 10 oranla kendine dördüncü sırada yer bulabildi. Kız öğrencilerin en çok kullandığı sosyal mecra Instagram olurken erkek öğrenciler en fazla Facebook’u kullanıyorlar.



Snapchat, özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin yüzde 14’ünün en çok kullandığı sosyal mecra iken devlet üniversitelerinde Snapchat’in birinci tercih olarak seçilme oranı yüzde 6’ya düşüyor.



Instagram, üniversitenin birinci ve ikinci sınıfında bulunan öğrenciler tarafından Facebook’a tercih edilip yoğun bir biçimde kullanılırken, üçüncü ve dördüncü sınıfta bulunan üniversiteliler ise Facebook’tan vazgeçemiyor.



Üniversiteliler, sosyal medyada en çok kişisel paylaşımlarda bulunuyor. Kendisiyle ilgili fotoğraf, video ve metin paylaşan üniversitelilerin oranı bir hayli yüksek, yüzde 45. Öte yandan, yüzde 39 ise hangi tür paylaşım yapacağına “kafama göre, ruh halime göre değişiyor” şeklinde cevap verdi. En fazla siyasi paylaşımlarda bulunurum diyenlerin oranı ise sadece yüzde 2.



Üniversite öğrencilerinin yüzde 31’i kendini bir sosyal medya bağımlısı olarak görüyor. Kız öğrenciler (%33), erkeklere (%28) göre kendilerini daha bağımlı olarak tanımlıyor. Özel üniversitelerdeki öğrenciler (%33), devlet üniversitelerindekilere (%29) göre sosyal medyaya daha bağımlı olduklarını düşünüyor.



Sosyal ağlarda 500’ün üzerinde takipçisi olan üniversite öğrencilerinin oranı yüzde 22.



Üniversitelilerin yüzde 68’i sosyal medyada kendilerini takip etmeyen kişileri takip ediyor. Ama yüzde 32, takip edilmenin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor ve “beni takip etmeyeni ben de takip etmem” diyor. Erkek öğrencilerin bu konuda şaşırtıcı bir biçimde kız öğrencilerle aynı oranda takıntılı olduğunu görüyoruz. Bununla benzer biçimde, devlet üniversitelerindeki gençler özel üniversitelerde eğitim gören gençlerle eşit oranda “takip edilmek benim için önemlidir” diyor.



Üniversitelilerin, yüzde 82’si sahte sosyal medya hesabı olmadığını söylerken, stalk (başkalarının profillerini gizlice takip etmek) yapanların oranı ise yüzde 67. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere oranla daha çok stalk yapıyorlar. Her 4 erkek öğrenciden 2’si stalk yaptığını itiraf ederken, kız öğrencilerde bu oran daha da yükselerek 4’te 3 olarak şekilleniyor. Özel üniversitelerde eğitim gören gençler (%70), devlet üniversitelerindeki gençlere (%64) oranla bir miktar daha stalker olma özelliği taşıyorlar.



Üniversite öğrencisi kızlar, üniversiteli erkeklere göre daha çok sahte sosyal medya hesabına sahipler. Sosyal medyada sahte hesabı olan erkek öğrencilerin oranı yüzde 14 iken, kız öğrencilerde bu sayı daha da yükselerek yüzde 20’ye ulaşıyor.



Gençlerin yüzde 35’i sosyal medyada paylaştıklarını ve yazdıklarını daha sonra siliyor. Kız öğrenciler, sosyal medyada paylaştıkları gönderileri paylaşım yaptıktan sonra erkeklere oranla daha fazla siliyorlar.



Üniversite öğrencilerinin yüzde 79 gibi büyük bir bölümü ülkedeki ve dünyadaki son gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip ediyor. Gelişmelere ve son dakika haberlerine ulaşmak için gençlerin tercihleri arasında yüzde 38 ile internet haber siteleri ve yüzde 34 ile Twitter yer alıyor.



Sosyal mecralardaki reklamları üniversitelilerin yüzde 54’ü itici buluyor ve izlemeden geçiyor, yüzde 37’sinin ise bazen ilgisini çekiyor. Bu reklamları ilgi çekici bulup sonuna kadar izleyenler ise tüm üniversitelilerin yüzde 3.5’ini oluşturuyor.



Üniversite öğrencilerinin yüzde 61’i internette reklamını gördüğüm bir ürünü satın almam diyor.



Markaların sosyal medyada aktif olarak yer almasını üniversitelilerin yüzde 69’u destekliyor.



Araştırmaya katılan üniversitelilerin yüzde 84’ü daha önce internet üzerinden alışveriş yaptığını söylüyor. İnternet üzerinden alışveriş yapmayı, tüm öğrencilerin yüzde 9’u oldukça güvenilir bulurken, yüzde 7 güvenilir değil diyor. Yüzde 67 gibi bir çoğunluk ise alışveriş yapılan internet sitesine göre güvenilirliğin değiştiği fikrini taşıyor.



MEDYA DERNEĞİ & ÜNİVERSİTE MEDYA BİRLİĞİ GENÇLERİN DİJİTAL ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI YÜZDESEL SONUÇLAR

Araştırmaya katılan tüm üniversite öğrencilerinin sorularımıza verdikleri cevapların yüzdesel dağılımıdır.

Soru 1: İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?

% 37.2 Arkadaşlarımla iletişim kurmak

Arkadaşlarımla iletişim kurmak % 18.5 Can sıkıntısı

Can sıkıntısı % 15.3 Video/film izlemek

Video/film izlemek % 10.2 Araştırma yapmak

Araştırma yapmak % 9.6 Haber takip etmek

Haber takip etmek % 7.5 Diğer

Diğer % 1.6 Alışveriş yapmak

Soru 2: En çok kullandığınız sosyal mecra hangisidir?

% 39.0 Instagram

Instagram % 25.8 Facebook

Facebook % 17.1 Twitter

Twitter % 10.1 Snapchat

Snapchat % 4.4 Diğer

Diğer % 2.6 Google+

Google+ % 0.5 Tumblr

Tumblr % 0.5 Pinterest

Soru 3: Sosyal medya paylaşımlarınızın içeriğini daha çok hangi tür paylaşımlar oluşturmaktadır?

% 45.7 Kişisel paylaşımlar (fotoğraf, video, metin)

Kişisel paylaşımlar (fotoğraf, video, metin) % 38.6 Kafama göre, ruh halime göre değişiyor

Kafama göre, ruh halime göre değişiyor % 8.3 Komik ve eğlenceli paylaşımlar

Komik ve eğlenceli paylaşımlar % 3.7 Haber içerikleri

Haber içerikleri % 2.5 Siyasi paylaşımlar

Siyasi paylaşımlar % 1.0 Ürün/marka içerikleri

Soru 4: Kendinizi bir sosyal medya bağımlısı olarak görüyor musunuz?

% 53.6 Hayır

Hayır % 30.9 Evet

Evet % 15.4 Bir fikrim yok

Soru 5: Sosyal ağlarda ortalama kaç takipçiniz/arkadaşınız var?

% 34.8 151 – 300 arası

151 – 300 arası % 27.6 351 – 500 arası

351 – 500 arası % 22.2 501 ve üzeri

501 ve üzeri % 15.4 0 – 150 arası

Soru 6: Sosyal medyada sizi takip etmeyen kişileri takip ediyor musunuz?

% 68.4 Evet (Bu konuya takılmıyorum)

Evet (Bu konuya takılmıyorum) % 31.6 Hayır (Takip edilmek benim için önemlidir)

Soru 7: Sosyal medyada sahte hesaplarınız var mı?

% 82.0 Hayır, yok

Hayır, yok % 18.0 Evet, var

Soru 8: Sosyal medyada stalk (başkalarının profillerini gizlice takip etme) yapar mısınız?

% 67.1 Evet

Evet % 32.9 Hayır

Soru 9: Sosyal medyada paylaştığınız gönderileri daha sonra siliyor musunuz?

% 64.7 Hayır, silmeye gerek duymuyorum

Hayır, silmeye gerek duymuyorum % 35.3 Evet, siliyorum

Soru 10: Haberleri, ülkedeki ve dünyadaki son gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip eder misiniz?

% 79.3 Evet, haberlere ulaşmada sosyal medya kanallarını kullanıyorum

Evet, haberlere ulaşmada sosyal medya kanallarını kullanıyorum % 13.4 Hayır, sosyal medyada yayınlanan haber içeriklerini güvenilir bulmuyorum

Hayır, sosyal medyada yayınlanan haber içeriklerini güvenilir bulmuyorum % 7.3 Bir fikrim yok / haberleri takip etmiyorum

Soru 11: Haberlere ulaşmada en çok hangi sosyal mecrayı kullanıyorsunuz?

% 38.1 İnternet haber siteleri

İnternet haber siteleri % 34.3 Twitter

Twitter % 15.0 Facebook

Facebook % 9.2 Haberleri sosyal medya üzerinden takip etmiyorum

Haberleri sosyal medya üzerinden takip etmiyorum % 3.3 Diğer

Soru 12: Sosyal mecralardaki reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

% 54.3 İtici buluyorum, izlemeden geçiyorum

İtici buluyorum, izlemeden geçiyorum % 37.7 Bazen ilgimi çekiyor ve izliyorum

Bazen ilgimi çekiyor ve izliyorum % 4.6 Bir fikrim yok

Bir fikrim yok % 3.5 İlgi çekici buluyorum, sonuna kadar izliyorum

Soru 13: İnternette reklamını gördüğünüz bir ürünü satın alır mısınız?

% 61.3 Hayır

Hayır % 38.7 Evet

Soru 14: Markalar sosyal medyada yer almalı mı?

% 68.7 Evet, böylece markayla iletişim kurmak kolaylaşıyor

Evet, böylece markayla iletişim kurmak kolaylaşıyor % 17.4 Hayır, markayla sosyal medya üzerinden iletişim kurmak gerekli değil

Hayır, markayla sosyal medya üzerinden iletişim kurmak gerekli değil % 13.9 Bir fikrim yok

Soru 15: İnternet üzerinden alışveriş yapmayı ne kadar güvenli buluyorsunuz?

% 66.8 Alışveriş yaptığım internet sitesine göre değişir

Alışveriş yaptığım internet sitesine göre değişir % 16.8 Güvenilir olup olmadığından emin değilim

Güvenilir olup olmadığından emin değilim % 9.2 Oldukça güvenilir

Oldukça güvenilir % 7.2 Güvenilir değil

Soru 16: Daha önce internet üzerinden alışveriş yaptınız mı?

% 84.1 Evet

Evet % 15.9 Hayır

Kaynaklar; Medya Derneği

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