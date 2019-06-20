Fiyat Performans Canavarı HONOR 8S Çok Yakında Türkiye'de!

Türkiye, 20 Haziran 2019 – Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına göre adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, fiyat performans canavarı HONOR 8S akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Damla çentikli 5,71 inç FullView, çift SIM desteği ve profesyonel çekim kalitesine sahip 13 MP çözünürlüklü kamerasıyla dünya genelinde kullanıcıların öncelikli tercihi haline gelen HONOR 8S, vade farksız taksit imkanı sunacak uygun fiyatıyla yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

HONOR 8S, daha fazlasını görmek ve keşfetmek isteyenler için geliştirildi. Çift dokulu gövde, mat ve parlak dokuların kusursuz uyumuyla tasarlandı. 13 MP çözünürlüklü geniş diyafram açıklığına sahip kamera, düşük ışıklı ortamlarda bile yüksek kaliteli fotoğraflar çekerek HONOR 8S kullanıcılarının dünyaya yeni açılardan bakmasını sağlıyor.

HONOR 8S Kullanıcıya Neler Sunuyor?

Kullanıcıların yüksek fiyat performans oranlı akıllı telefonlara erişimini kolaylaştıran HONOR, 8S modelini vade farksız taksit olanaklarıyla hem operatör hem de perakende kanallarda satışa sunacak. Bu sayede tüketiciler, uygun fiyatlı ve kaliteli bir akıllı telefondan tüm beklentilerini çok daha uygun ödeme koşullarıyla karşılayabilecek.

En Geniş Kullanım Alanı için Damla Çentikli Ekran

Oldukça ince çerçeveye sahip HONOR 8S'nin 19:9 FullView ekranının gövdeye oranı yüzde 84,6'ya ulaşıyor. Damla çentikli 5,71 inç tam ekranın üst kısmındaki ön kamera, düşük ışık koşullarında dahi 1,5 saniyede 1.024 farklı yüz özelliğini tanımlayarak telefonun kilidini açabiliyor. 5 MP çözünürlüklü özçekim kamerası, akıllı güzelleştirme özelliğiyle her fotoğrafın kusursuz sonuç vermesini mümkün kılıyor.

13 MP Geniş Diyaframlı Kamera ile Her Koşulda En İyi Görüntü

Amiral gemisi telefonlar gibi f/1.8 diyafram açıklığı sunan 13 MP arka kamera net ve yüksek kaliteli fotoğrafları, yüksek kaliteli "bokeh" efektiyle zenginleştiriyor. Geniş diyafram açıklığı sayesinde kamera, ışığı çok daha verimli kullanarak düşük aydınlatmalı ortamlarda da arka planı bulanıklaştıran bokeh efektini sağlıyor.

Gün Boyu Kesintisiz Kullanım

HONOR 8S'nin sahip olduğu 3.020 mAh pil, 12 nm işlemcinin verimliliği ve EMUI kullanıcı arayüzünün akıllı güç tasarruf özellikleriyle birleşince tek şarjla tam gün kesintisiz kullanıma olanak tanıyor. yüksek frekanslı dört çekirdekli işlemciden güç alan telefon, EMUI 9.0'ın akıllı arkaplan uygulama yönetimi algoritmalarıyla günlük kullanımı pürüzsüz hale getiriyor.

Depolama ve Haberleşme İhtiyaçları için Üç Ayrı Yuva: 2 SIM Kart + 1 Mıcro SD

microSD yuvasıyla 512 GB'a kadar artırılabilir depolama sunan HONOR 8S, iki ayrı nano SIM yuvasıyla da farklı SIM kartları üzerinden haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Üç yuvanın da eşzamanlı çalışması, zahmetsiz iletişimi garanti altına alıyor. 32 GB ROM dahili depolamaya sahip olan cihaz ayrıca 2 GB RAM sayesinde her an pürüzsüz bir deneyim yaşatıyor.

24 Saatte Servis Hizmeti

HONOR, Türkiye’nin üç büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor. HONOR 8S kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili ihtiyaçlarını merkez servis noktalarında 1 saatten kısa sürede çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki HONOR kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.