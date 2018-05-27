Fiber İnternette Türk Usulü Yeni Model

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, fiber altyapının ortak kullanımı için Türkiye'ye özgü yeni bir model geliştirildiğini söyledi.

Paul Doany,"Müşterilere daha fazla genişbant seçeneğinin sunulmasına ön ayak olan bu modelle bir yandan da geleceğin altyapısı fiberin tüm ülkede yaygınlığı artacak. Herkesin kazançlı çıktığı ama en kazançlı olanın vatandaş ve devlet olduğu bu modelin sektörümüze büyük fayda getireceğine inanıyorum" dedi. Türk Telekom'un 262 bin kilometre uzunluk ile Türkiye'nin en yaygın fiber altyapısına , 16.8 milyonluk fiber hane kapsamına sahip şirketi olduğunu söyleyen Doany, Türkiye'nin sabit erişim altyapısının paylaşımı konusunda da Türk Telekom'un üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Doany, "Türk Telekom olarak bugüne kadar her konuda olduğu gibi sabit erişim altyapısının paylaşımı konusunda da sektörün ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ettik, ediyoruz. Sadece sabit altyapı konusunda değil, mobil altyapının paylaşımı konusunda da yalnızca kulelere odaklanan pasif paylaşım modeli yerine aktif paylaşım modellerini geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bu Türk usulü paylaşım modeli ile tüm operatörler olarak hem mevcut sabit erişim altyapısını en verimli şekilde kullanacağız hem de son derece verimli bir yolla yeni altyapı yatırımlarının yapılmasını ve ülkeye kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.

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