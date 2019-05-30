Facebook’ta ‘Telefonunu Salla’ Devri

Sosya paylaşım programı Facebook’u telefonlarından kullanan kullanıcılara bir yenilik daha geliyor. iPhone ve Android kullanıcıları için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı tahmin edilen ‘Bildirmek İçin Salla’ özelliği ile Facebook’ta bir sorun yaşayanların bu sorunu bildirmek için akıllı telefonunu sallaması yeterli olacak.



Böylece üyeler, Facebook mobilde yaşadıkları bir sorunu bildirmek için telefonlarını sallayarak Facebook’tan yardım ve destek talep edebilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)