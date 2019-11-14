Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104940
ALTIN
271.731
DOLAR
5.7592
STERLIN
7.3998
EURO
6.3391
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

Facebook'un iOS uygulaması gizlice kamerayı kullanıyor!

Bir iPhone kullanıcısı, haber kaynağında dolaşırken arka planda kameranın kullanıldığını fark etti.

Facebook'un iOS uygulaması gizlice kamerayı kullanıyor!

Bir iPhone kullanıcısı, haber kaynağında dolaşırken arka planda kameranın kullanıldığını fark etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 07:13
Facebook'un iOS uygulaması gizlice kamerayı kullanıyor!

Son yıllarda adı birçok gizlilik skandalına karışan sosyal medya platformu Facebook, bu nedenle milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülere baktığımızda ise; Facebook'un, skandallarına bir yenisini daha eklediğini görüyoruz.

En son haber'in aktardığına göre Joshua Maddux ismindeki bir kullanıcı, Facebook'un iOS uygulamasında yeni bir gizlilik sorununu ortaya çıkardı. Maddux'un paylaştığı aşağıdaki görüntüde, uygulamanın haber akışında dolaşırken, arka planda kamerasının çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Aynı hata başka iPhone modellerinde de var

Facebook uygulamasındaki herhangi bir fotoğrafı açıp aşağıya doğru kaydıran Maddux, ekranın sol tarafında kameranın bir şerit halinde çalıştığını fark etti. Aynı hatayı iOS 13.2.2 sürümünü kullanan 5 farklı iPhone modelinde de bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümlerinde ise böyle bir hatanın olmadığını iddia etti.

Ayrıca bu hatanın, Facebook uygulamasına kamera izni verildiği taktirde ortaya çıktığı belirlendi.

Söz konusu gizlilik sorununun, Facebook uygulamasından mı yoksa iOS sürümünden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ayrıca Facebook ve Apple cephesinden, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
IosGizli Kamera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​Vodafone Türkiye'den 733 milyon TL yatırım!
​Vodafone Türkiye'den 733 milyon TL yatırım!
Gelecek ve teknoloji meslekleri dönüştürüyor
Gelecek ve teknoloji meslekleri dönüştürüyor
İşte 2019’un en dikkat çekici 5 zararlı yazılımı!
İşte 2019’un en dikkat çekici 5 zararlı yazılımı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim