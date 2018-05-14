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Facebook'tan Bitcoin Hamlesi

Facebook kendi dijital kripto para birimini çıkarmaya hazırlanıyor. Facebook'un kripto para için bir takım oluşturduğu, çalışmalarda da elle tutulur ilerleme kaydedildiği bildiriliyor.

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Facebook'tan Bitcoin Hamlesi

Facebook kendi dijital kripto para birimini çıkarmaya hazırlanıyor. Facebook'un kripto para için bir takım oluşturduğu, çalışmalarda da elle tutulur ilerleme kaydedildiği bildiriliyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:59
Facebook'tan Bitcoin Hamlesi

Dünyanın sosyal medya devi Facebook, kendi Bitcoin'ini üretmeye hazırlanıyor. Son yılların en çok konuşulan konularından birisi haline gelen dijital para birimi Bitcoin, gerek yükselişi gerek ani düşüşleriyle gündemdeki yerini bırakmıyor.

Facebook kendi sanal para birimini üreterek Facebook üzerinden mal ve hizmet alışverişlerini bu para birimi üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Facebook daha önce Facebook Messenger yöneticisi David Marcus'un önderliğinde bir Blockchain araştırma takımı kurmuştu. Marcus bir dönem Paypal Başkanlığı'da yapmıştı. Şirketin, kendi kripto para birimini çıkararak piyasaya girmesi aslında nadir görülen bir durum değil. Ripple, XRP ile piyasaya girmiş ve bir dönem büyük ilgi görmüştü.

Fakat daha sonra hakkında milyar dolarlık davalar açılmış başı sıkıntıya girmişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FacebookFacebook Bitcoin
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