Facebook'ta Sevgili Bulma Dönemi Başlıyor!..

Dünya sosyal ağ devi Facebook'un 2018 Mayıs ayında duyurduğu Facebook Dating adlı çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı.

Facebook Dating özelliği, 18 yaş ve üstü kullanıcıların birbirleriyle eşleştirerek yeni ilişkilere yelken açmalarını sağlayacak.

Tinder ve Bumble gibi güçlü rakiplerin yer aldığı flört pazarına giren Facebook, kendisine ait verileri kullanarak kullanıcı eşleştirmeyi hedefliyor.

Flört pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Facebook büyük bir avantajla işe başlıyor. Milyonlarca insanın hali hazırda Facebook hesabı bulunuyor.

Facebook Dating özelliği şu anda sadece mobil cihazlarda çalışıyor ve ek bir uygulama indirmeniz gerekmiyor.

Sadece Facebook kullanıcılarının daiting isimli çöpçatanlık servisi için ayrı bir profil sayfası oluşturmaları şartı var.

Profil sayfanızı da oluştururken konumuzu doğrulamanız gerekiyor. Cinsiyetiniz ve eşleşmek istediğiniz kişilerin cinsiyeti de dahil olmak üzere gerekli ek bilgileri manuel olarak bir form üzerinden dolduruyorsunuz. Bunlara ek olarak Facebook Daiting profilinizi dokuz adet fotoğraf ve sorularla tamamlayabiliyorsunuz.

Bu işlemlerden sonra Facebook ortak arkadaşlarınız ve hoşlandığınız şeyler gibi faktörlere dayanarak sizi potansiyel sevgililerinizle eşleştirmek için kendine has bir algoritma kullanıyor.

Çalışma prensibinin nasıl olacağı henüz tam olarak bilinmese de, algoritmanın Tinder uygulamasına benzeyeceği tahmin ediliyor.

Bu noktada hoşlandığınız şeyleri doğru bir şekilde belirtmeniz çok önemli; çünkü buna göre Facebook Daitin özelliği karşı cinsle sizi en uygun şekilde eşleştirmeye çalışacak.

Profilinize koyacağınız fotoğrafları da seçerken dikkatli olmalısınız; seçimlerde oldukça belirleyici oluyor.

Profil sayfası oluşturmadan sisteme giremiyorsunuz. 5 dakikanızı ayırmanız şart.

Kolombiya'da kullanımda olan hizmetin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

Kaynaklar; Hürriyet

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