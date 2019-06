Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?

Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen Study isimli uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak.İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre, fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek. Uygulamanın elde ettiği kullanıcı verileri, üçüncü parti uygulamalara servis edilmeyecek ve reklam amacıyla kullanılmayacak.

UYGULAMAYI KULLANANLAR ÖDEME Mİ ALACAK?

Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak. İlk süreçte Amerika ve Hindistan'da kullanıma sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanıma sunulması planlanıyor. Öte yandan Facebook, kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün oluşturma amacıyla kullanılacağını taahhüt ediyor.

FACEBOOK NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi’nde okuyan Mark Zuckerberg isimli öğrenci tarafından “The Facebook” adı ile kuruldu. Facebook ilk zamanlar Harvard Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kendi aralarındaki iletişim sağlaması amacıyla kurgulanmış ücretsiz bir uygulamaydı. Fakat kısa süre içerisinde kullanıcılarının beğenisini toplamış ve Harvard Üniversitesi dışında da popüler hale gelmiştir. Facebook’un nihai amacı insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını sağlamaktı. Facebook kullanıcıları arkadaşlarıyla iletişim kurmak için not, durum güncellemesi, fotoğraf, video vb. öğeleri kullandılar. Bu da “sosyal paylaşım sitesi” kavramını doğurdu. Bu gelişmelerin ışığında Facebook‘un üye sayısı 5.5 milyonu aşmıştı.

2008 yılına gelindiğinde ise Facebook sunduğu birçok hizmetin yanında Farm Ville gibi popüler oyunlarla da popülaritesini korudu. Aynı sene içerisinde insanların birbirlerini Facebook’u kullanmaya davet etmesi ile beraber Facebook’un kullanıcı sayısı iki katına çıkarak üye sayısı toplamda 10 milyona ulaşmıştı.

2009 yılında Facebook, kullanıcıları “like” özelliği / kavramı ile tanıştırdı. Bununla birlikte “like” kavramı günümüz popüler kültürünün yadsınamaz bir gerçeği, ifadesi haline geldi.

Alexa istatistiklerine göre Facebook 2010 itibariyle dünyanın en fazla ziyaret edilen 2’inci sitesiydi. Dünya çapındaki başarıları katlanarak artan Mark Zuckerberg, Time Magazine tarafından ‘’Yılın Adamı’’ seçildi. Facebook bu yılı 500 milyon kullanıcı ile kapatmıştı.

2013 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun önemli bir kısmı Facebook kullanmaya başladı. Facebook sadece sıradan kullanıcıların değil, reklamcıların ve marka değerini arttırmak isteyen firmaların da odak noktası haline gelmişti. Burada dikkat etmemiz gereken konu ise iletişim, fotoğraf paylaşımı, bilgi aktarımı gibi sosyal kullanımlarının dışında Facebook’un ekonomik anlamda kazanç elde etmek isteyen firmalar için de uygun bir mecraya dönüşmesiydi.

Son iki yıla (2016’nın ve 2017’nin) baktığımızda Facebook 1 milyardan fazla ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri sıralamasında üçüncüdür. Facebook günümüzde iletişim, fotoğraf / video paylaşımı, bilgi aktarımı gibi özelliklerinin ötesine geçip insanların anlamlı topluluklar oluşturduğu ve kriz anlarında dayanışma gösterdiği bir platform olma özelliği de taşımaya başlamıştır.

Sitenin farklı kullanımlarına son olarak 2017 yılında yaşanan olay ile örneklendireceğim. Meksika’da meydana gelen deprem de “Kriz Yardım Merkezi“ aracılığıyla milyonlarca kişi güvende olduklarını yakınlarına duyurdu bununla birlikte uygulama tekrar bir iletişim, fotoğraf paylaşımı, bilgi aktarımın ötesine geçip insanların anlamlı topluluklar oluşturduğu ve kriz anlarında dayanışma gösterdiği bir platform halinde karşımıza çıktı. Aynı sistem ülkemizde yaşanan terör ve deprem gibi üzücü olaylarla ve kriz anlarında da devreye sokuldu ve insanlar güvende olduklarını Facebook aracılığıyla arkadaşlarına bildirdiler. Kısacası lokasyon fark etmeksizin dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan kitlesel ve olumsuz olaylara Facebook duyarsız kalmıyor. Bu da kullanıcı deneyimi açısından Facebook’a artı puan olarak ekleniyor.

Facebook Nedir? Neden Önemlidir?

Dünyanın en geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook’un birçok ülke ve kültürdeki 7’den 70’e tüm insanlara, toplumlara ulaşıyor olmasındaki en temel sebep ücretsiz oluşudur. Buna ek olarak kullanımı kolay bir ara yüze sahip olması, sürekli yapılan güncellemeler ve iyileştirmeler Facebook’un popülaritesini özetlemek için yeterlidir. Bahsettiğim üzere en temel amacı insanlar arasındaki iletişimi sağlamak ve iyileştirmek olan Facebook’un zaman içerisinde birçok farklı kullanım alanına şahit olduk. Örneğin işletmelere ‘’Facebook For Business’’ ile dijital reklamcılığa giriş yapıp 3D’ye (doğru mesajla, doğru zamanda, doğru kişilere) kolaylıkla ulaşabilme imkanını sunuyor.

Facebook’un Özellikleri

Fotoğraf / Video Özelliği: Facebook mutlu bir anımızı ölümsüzleştirmek için çekmiş olduğumuz fotoğrafları ya da videoları arkadaşlarımızı da etiketleyerek paylaşma imkanı sunuyor. Bunu yaparken gizlilik ayarları kullanıcıların inisiyatifine bırakılıyor.

Poke (Dürtme) Özelliği: Facebook kullanıcılarının birbirleriyle iletişime geçmesi için tasarlanmış farklı bir iletişim yöntemi.

Massenger: Kullanıcıların birbirlerine yazılı, görsel ve sesli mesaj göndermesini sağlayan mesajlaşma uygulamasıdır. Başta Facebook ile entegre bir uygulama iken sonradan kullanım için Facebook üyeliğinin gerekmemesi özelliği getirilmiştir.

Etkinlik: Çeşitli eğitim ve eventlerin oluşturulmasını sağlayan özelliktir. Facebook’ta bir etkinlik haberi herhangi bir mecraya göre çok daha hızlı görülüyor ve yayılıyor. Üstelik Facebook oluşturulan etkinliğe kimin katılıp-katılmayacağı gibi bilgileri de sunuyor. Davetiye kartları out of date olmuş durumda..

Canlı Yayın Özelliği: Bu özellik sayesinde anlık olarak çekim yapabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hikaye Paylaşımı: Snapchat’e ait bir özellik olan fakat Facebook tarafından da kullanılan story özelliğiyle 24 saatlik gönderiler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Facebook İle İlgili Son Gelişmeler / HaberlerTBH (yani To Be Honest) Gelişmesi Facebook; 2012 yılında 1 milyar dolara popüler fotoğraf / video paylaşım mecrası Instagram’ı satın aldı. Ardından 2014’te 450 milyon kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ı 19 milyar dolara satın aldı. Bu iki büyük satın almanın ardından Facebook yeni bir satın alma daha yaparak bünyesine TBH (yani To Be Honest) uygulamasını ekledi. Popüler gelişmeleri ve gençlerin kullanım eğilimlerini hızlı bir şekilde fark eden Facebook her geçen gün kullanıcı sayısını attırmak ve içerik üretimi bakımından rakiplerinden önde olmak için çeşitli satın almalar yapan bir şirket.

Yeni Zaman Birimi: Flick

Yaptığı satın almalar dışında ilgi çeken haberlere de imza atan Facebook en son “Flick“ yani “kare anı” kelimesinin İngilizcesi olan “Frame Tick”in kısaltmasından türettiği yeni bir zaman birimi ile karşımıza çıktı. Flick, FPS (“Frame Per Second” yani bir saniyede kaydedilen ya da gösterilen kare sayısı) sisteminin yetersiz kalmasından dolayı icat edildi. Bilgilere göre bir Flick, saniyenin 705 milyon 600 binde biri olacak kısacası günlük hayatta ki kullanımı ideal olmamakla birlikte programcılar için çok kullanışlı olacak. Marka ve İşletmelere Kötü Haber Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Facebook’u daha kullanışlı hale getirmek için 2018 planları arasında insanlar arası “network”ün daha ön planda olması var. Bununla birlikte şirketler, işletmeler ve medyaların etkileşimi daha da düşeceğe benziyor. Bu da demek oluyor ki işletme sayfaları ön planda olmak için daha çok sponsorlu reklam vermek zorunda kalacaklar. Zuckerberg, bir açıklamasında Facebook’un “daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde” önemli bir değişim geçireceğini belirtmiş ve platformda çok sayıda hatanın ortaya çıktığını ancak bazen araçların kötüye kullanılmasının önüne geçemediklerini aktarmıştı. Son olarak Facebook tüm dünyanın dikkatini çeken bir yasakla gündeme geldi. Facebook, son dönemlerin en önemli para ve ekonomi odaklı teknolojik buluşlarından biri olan ve tüm ödeme sistemlerini alt üst eden “kripto paralar“ ile ilgili reklamlara yasak getirdiğini açıkladı. Firma bu kararın Facebook ve Instagram için geçerli olduğunu belirtti. Bu yasağın amacının yanıltıcı reklamlarla oluşan dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi olduğu belirtildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA