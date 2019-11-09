Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3683
EURO
6.3439
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti

Facebook Messenger’da yeni güvenlik önlemi

Facebook, 'Messenger for Security Hub' ile gizliliği kontrol altına almaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Facebook Messenger’da yeni güvenlik önlemi

Facebook, 'Messenger for Security Hub' ile gizliliği kontrol altına almaya yardımcı olmayı hedefliyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:42
Facebook Messenger’da yeni güvenlik önlemi

Facebook, gizliliği son yıllarda önemli bir konu olarak ele alıyor. Güvenlik konusundaki skandalların ardından bu alanda etkin adımlar atmayı önceleyen küresel dev, yeni bir Gizlilik ve Güvenlik Merkezi açmasının ardından bu gizlilik ve güvenlik meselesine ilişkin bir duyuruda bulundu.

Shiftdelete'nin aktardığına göre Messenger‘ın web sitesinde yer alan yeni bölüm, bir kişiyi engelleme, raporlama ve susturma işlemlerinin yanı sıra hepsinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmenin de içerdiği bir takım seçenekleri içeriyor.

Sayfa ayrıca, kullanıcılara Messenger’da çevrimiçi görünüp görünmemelerini manuel olarak değiştirebileceklerini de hatırlatıyor. Ve tabii ki, şu anda platformda uçtan uca şifreli mesajlar göndermenin tek yolu olan Gizli Konuşmalar’dan bahsediliyor, ancak şirket bu özelliğin önümüzdeki dönemde Messenger boyunca varsayılan olarak etkin hale getirileceğini vaat ediyor.

Diğer yandan Facebook Messenger ile  bir süre sonra kaybolmak üzere gizli konuşma da yapılabilecek. Yeni gizli konuşma seçeneği, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Bu konuşmalar, yapıldıktan bir süre sonra konuşmanın iki tarafından da siliniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2019 06:43
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik önlemleriFacebook MessengerFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google arama geçmişi nasıl temizlenir?
Google arama geçmişi nasıl temizlenir?
Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor
Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor
Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı
Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim