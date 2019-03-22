Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Facebook Kullananlar Dikkat! Güvenlik uzmanları uyardı

Facebook’un milyonlarca kullanıcının şifrelerini yıllardır düz metin formatında sakladığının ortaya çıkması, yeni güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. “Şifrenizi değiştirin” uyarısı yapan güvenlik uzmanları, “Hemen iki aşamalı doğrulamaya geçin” çağrısında bulundu.

Facebook Kullananlar Dikkat! Güvenlik uzmanları uyardı

Facebook’un milyonlarca kullanıcının şifrelerini yıllardır düz metin formatında sakladığının ortaya çıkması, yeni güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. “Şifrenizi değiştirin” uyarısı yapan güvenlik uzmanları, “Hemen iki aşamalı doğrulamaya geçin” çağrısında bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 11:17
Facebook Kullananlar Dikkat! Güvenlik uzmanları uyardı

Facebook'un milyonlarca kullanıcının şifrelerini düz metin formatında sakladığının ortaya çıkmasının ardından, dünyanın en büyük sosyal ağına yönelik olarak yeni bir güvenlik endişesi de ortaya çıktı.

Facebook'un da dün yaptığı resmi açıklamayla itiraf ettiği bu durum, 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal ağdaki kişisel hesap güvenliğinin de yine tartışmaya açtı.

Her ne kadar Facebook, düz metin olarak saklanan kullanıcı şifrelerinin, şirket içi sunucularda tutulduğunu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceğini vurgulasa da çalışanların kolayca erişebildiği bu şifrelerin artık güvenli olup olmadığı da gündeme geldi.

Sputnik'in aktardığı'na göre; Ortaya çıkan bu durumu değerlendiren küresel siber güvenlik kuruluşu Sophos'un Kıdemli Teknoloji Uzmanı Paul Ducklin, "Yaşanan bu olay şifrelerinizin istenmeyen kişilerin eline geçmiş olduğu anlamına gelmiyor. Ancak siber suçlular bu konu üzerinde çalışmaya ve eski defterleri karıştırarak kullanabilecekleri bir açık aramaya çoktan başlamış olmalılar" dedi.

Güvenlik uzmanı Ducklin, "Facebook şifremi değiştirmeli miyim?" diye soran kullanıcılara ise şu tavsiyede bulundu:

"Kullanıcı parolalarının yer aldığı dosyalara ulaşmaları halinde düz metin olarak tutulan bu şifreleri elde etmek için ayrıca bir çaba harcamaları da gerekmeyecek. Dolayısıyla cevabımız evet, şifrenizi değiştirin."

‘HEMEN İKİ AŞAMALI DOĞRULAMAYA GEÇİN'

Facebook kullanıcılarının hemen iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi gerektiğinin altını çizen Ducklin, "Hatta bunu iki aşamalı kimlik doğrulamaya izin veren her platformda yapmalısınız. Böylece şifrenizi ele geçiren birinin, sadece bu bilgiyle hesabınıza müdahale etmesinin ve ele geçirmesinin önüne geçebilirsiniz. Facebook'a telefon numaranızı verme noktasında tereddüt yaşıyorsanız, her seferinde tek kullanımlık yeni bir doğrulama kodu üreten uygulama bazlı iki aşamalı kimlik doğrulama çözümlerini kullanabilirsiniz" diye konuştu.

'BU DURUM ASLA YAŞANMAMALIYDI'

Sophos Kıdemli Güvenlik Danışmanı John Shier ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Facebook son yıllarda kamuoyu önünde gizlilik ve güvenliğe dair önemli tartışmaların odağında yer aldı. Bununla birlikte biz bu son olayın biraz farklı olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcılara ait doğrulama verileri Facebook'un en çok önem verdiği konulardan biridir ve bu bilginin korunması için içeride ve dışarıda çok sayıda koruma mekanizması yer alır. Olayın detayları henüz tam olarak netleşmemekle birlikte, kullanıcı şifrelerinin düz metin halinde sunucularda saklanması büyük ihtimalle bir programlama hatasından kaynaklanıyor. Bu durum elbette ki asla yaşanmamalıydı ve Facebook bu bilgilerin güvende tutulmasıyla mükelleftir. Diğer yandan bu olay hala pek çok platformda zayıf şifreler kullanmaya devam eden ve iki aşamalı doğrulamaya geçmemiş kullanıcılar için bir hatırlatma niteliğinde olmalı."

Son Güncelleme: 22.03.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
facebook kullananlar dikkat güvenlik uzmanları uyardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal Ağda Büyük Tuzak!
Sosyal Ağda Büyük Tuzak!
Gmail kullananlar dikkat ! 2 Nisan'dan itibaren kapanıyor!..
Gmail kullananlar dikkat ! 2 Nisan'dan itibaren kapanıyor!..
Apple'ın Yeni cihazlarının Türkiye fiyatları belli oldu
Apple'ın Yeni cihazlarının Türkiye fiyatları belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim