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Facebook Kripto Para Reklamlarını Yasakladı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu ve en çok ziyaret edilen sitelerinden Facebook, son yılların en önemli teknolojik buluşlarından birisi olan kripto paralarla ilgili reklamlara yasak getirdiğini açıkladı.

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Facebook Kripto Para Reklamlarını Yasakladı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu ve en çok ziyaret edilen sitelerinden Facebook, son yılların en önemli teknolojik buluşlarından birisi olan kripto paralarla ilgili reklamlara yasak getirdiğini açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
Facebook Kripto Para Reklamlarını Yasakladı
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Facebook Kripto Para Reklamlarını Yasakladı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu ve en çok ziyaret edilen sitelerinden Facebook, son yılların en önemli teknolojik buluşlarından birisi olan kripto paralarla ilgili reklamlara yasak getirdiğini açıkladı.

Dolandırıcılık vakalarına karşı bu kararın alındığını bildiren Facebook, yasakların instagram'ı da kapsayacağını bildirdi. Sosyal paylaşım platformu Facebook, salı günü yayımladığı duyuruda dolandırıcılık olaylarına karşı kripto para reklamlarına kısıtlama getirildiğini açıkladı. Yasak kararının instagram için de geçerli olacağı belirtildi.

Facebook sözcüsü Business İnsidar'a yaptığı açıklamada, yeni yasağın kripto para birimleri ya da şifreleme araçları satmaya çalışan anahtar kelimeleri değil kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları kapsadığını söyledi. Facebook yöneticilerinden Rob Leatherns, "İnsanların, aldatılmadan veya aldatılmaktan korkmadan Facebook reklamlarıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmeye ve bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz" dedi.

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FacebookFacebook Kripto ParaKripto Para Reklamları
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