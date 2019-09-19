Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 30°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100601
ALTIN
275.196
DOLAR
5.6955
STERLIN
7.1033
EURO
6.3048
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Facebook itiraf etti: ''Sesinizi dinleyip, kaydediyoruz!''

Sosyal medya devi facebook Kullanıcıların kişisel bilgileri toplama konusu sık sık gündeme gelen Facebook'tan bu konuda çok önemli bir itiraf geldi; Facebook insanların sesini kaydettiklerini ve üçüncü taraflarla paylaştıklarını kabul etti.

Facebook itiraf etti: ''Sesinizi dinleyip, kaydediyoruz!''

Sosyal medya devi facebook Kullanıcıların kişisel bilgileri toplama konusu sık sık gündeme gelen Facebook'tan bu konuda çok önemli bir itiraf geldi; Facebook insanların sesini kaydettiklerini ve üçüncü taraflarla paylaştıklarını kabul etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:48
Facebook itiraf etti: ''Sesinizi dinleyip, kaydediyoruz!''

Facebook geçtiğimiz aylarda sistemlerin doğruluğunu kontrol etmek için seslerin dinlendiğini kabul etmiş ve tepki çekmişti. Tepkiler üzerine şirket Messenger aracılığıyla gönderilen sesli mesajlarda kullanılan denemeyi “duraklattığını” söylemişti ancak ses dinleme ve kaydetme konusunda bir detay daha ortaya çıktı.

Facebook yetkilisi kaydedilen sesleri başka insanların dinlediğini şu sözlerle itiraf etmiş oldu; Facebook yöneticisi Andrew Bosworth “Geçen ay ses etkileşimlerinin insan incelemesini duraklattık. İnsanlara daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayan bir plan üzerinde çalıştık” dedi.

Büyük tepki toplayan ve geri adım atan sosyal medya devi, halen Portal aygıtlarında insanların seslerini kaydetmeye devam ediyor, ancak kullanıcılara bu seçeneği devre dışı bırakma imkânı sunuyor. Ses dinleme ve kaydetme konusu “Facebook Portal” cihazlarını kullananları etkiliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
facebook itiraf etti sesinizi dinleyip kaydediyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük Satıldı!
İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük Satıldı!
Privia Security Android Cihazlardaki ''Joker'' Riski Hakkında Uyarıyor
Privia Security Android Cihazlardaki ''Joker'' Riski Hakkında Uyarıyor
Bu Uygulamaları Telefonunuzdan Hemen Silin!
Bu Uygulamaları Telefonunuzdan Hemen Silin!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim