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Facebook, İnstagram ve Whatsapp Çöktü!

Avrupa ülkelerinin Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşandığı öğrenildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Türkiye'den de erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

Facebook, İnstagram ve Whatsapp Çöktü!

Avrupa ülkelerinin Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşandığı öğrenildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Türkiye'den de erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:17
Facebook, İnstagram ve Whatsapp Çöktü!

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamadı.

Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı.

Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi.

Söz konusu erişim problemlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'DE DE SORUN VAR

Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook instagram whatsapp çöktü
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