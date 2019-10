Facebook, Gazetecilik Eğitim Programını Türkiye’de Başlattı

23 Ekim 2019 - Facebook, Kadir Has Üniversitesi ve Habitat Derneği (Habitat) işbirliğiyle Türkiye'deki gazeteciler ve gazetecilik öğrencileri için sosyal platformlarda hikaye anlatımına odaklanan bir eğitim programı başlattı. Programın ilk ayağı kapsamında, 21-22 Ekim tarihlerinde Facebook'un İstanbul'daki topluluk merkezi Facebook İstasyon'da 12 gönüllüye eğitim verildi. Programın ikinci ayağında, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ve Habitat ağındaki bu gönüllüler Türkiye'deki gazetecilere ve gazetecilik öğrencilerine Facebook ve Instagram'da hikaye anlatımı konusunda eğitim verecek.



Facebook, eğitim programı ile önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’de binden fazla gazeteciye ulaşmayı hedefliyor. İki günlük gazeteci eğitimleri, Facebook ve Instagram'da hedef kitle oluşturmaya ve Facebook Live, Facebook Watch, Instagram Hikayeler ve IGTV gibi Facebook ve Instagram özelliklerini kullanarak video aracılığıyla hikaye anlatımına odaklanan oturumları içerecek. Buna ek olarak, eğitim programı yanlış bilgilendirme, doğruluk kontrolü ve telif hakları ile nefret söyleminin yasal yönleri konularında araçlar ve bilgiler sunacak.





İlk eğitimlerini vermek üzere eğitmenlerle bir araya gelen Facebook Medya Ortaklıkları Departman Yöneticisi Eren Sağır, günümüzde gazetecilerin özellikle iş bulmak için dijital becerilere sahip olmalarının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.



“Sosyal medya araçları, önemli haberleri paylaşma konusunda dünya genelinde gittikçe artan bir öneme sahip. Biz de dünyanın belki de en büyük haber alma platformlarından biri olarak, yanlış bilgilerle savaşmayı, haber okuryazarlığını desteklemeyi, yeni girişimlere yatırım yapmayı ve platformumuzdaki gazeteciliği iyileştirmeyi önemsiyoruz. Umuyoruz ki, Kadir Has Üniversitesi ve Habitat Derneği gibi iki saygın kuruluşun da desteğiyle, bu program ülkemizdeki gazetecilerin platformlarımızda yüksek kaliteli habercilik yapmalarına ve bu alanda iş bulabilmelerine yardımcı olacak.”



Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu, Türkiye’deki gazetecilerin dijital platformlardaki yeteneklerini geliştirmenin önemini vurgulayarak sözlerine devam etti:



“Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü olarak, ülkemizdeki gazetecilerin, yeni medya, gazetecilik ve iletişim öğrencilerinin dijital platformları en etkili şekilde kullanabilmek için ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Dijitalleşme ile birlikte, Türkiye’de sosyal medya platformları en çok başvurulan haber alma mekanizmalarından biri haline geldi. Gazetecilerin ve geleceğin iletişimcilerinin yeni medyanın olanaklarını en doğru şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu doğrultuda, bölüm olarak Facebook ve Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye’de başlattığımız dijital gazetecilik eğitiminin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki, programda yer alan Kadir Has Üniversitesi mezunu genç eğitmenlerimiz Facebook Gazetecilik Projesi’nden edindikleri bilgileri gazetecilere ve genç iletişimcilere ulaştırmakta önemli bir rol oynayacaklar.”



Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise, geleneksel medya çalışanlarının ve gazetecilik öğrencilerinin yeni medyanın şekillendirdiği dünyaya uyum sağlayabilmelerinin önemine dikkat çekti.



“Facebook Dijital Gazetecilik Projesi’nin gazetecilerin ve gazetecilik öğrencisi gençlerimizin dijitalleşme kapasitelerinin ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi yönünden büyük öneme sahip olduğu kanısındayım. Bu proje ile beklediğimiz en önemli çıktı; gazetecilik öğrencilerinin yeni medya içerisinde istihdam edilebilir yetkinliklerle donatılması ve gazeteciler açışında hali hazırda çalıştıkları kurum ve/veya kendi girişimlerini başarıya ulaştırmak için ihtiyaç duydukları bilgiye erişmeleridir.”



Tüm gazetecilere ve gazetecilik öğrencilerine açık ve ücretsiz olacak eğitimler, Facebook Gazetecilik Projesi kapsamında verilecek. Facebook’un, dünyanın dört bir yanındaki haber yayıncılarıyla iş birliği yaparak anlamlı haberciliği desteklemeyi ve toplulukları güçlendirmeyi hedeflediği eğitim programı Facebook Gazetecilik Projesi‘nin Facebook İstasyon’daki eğitimlerine katılmak için, https://habitatdernegi.org/projelerimiz/dijital-gazetecilik/ adresini ziyaret edebilirsiniz.