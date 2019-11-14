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Facebook, bu yıl 5.4 milyar 'fake' hesabı sildi!

Sosyal medya platformu Facebook, bu yıl içinde milyarlarca 'fake' hesabı, açılmalarından dakikalar sonra sildiğini açıkladı.

Facebook, bu yıl 5.4 milyar 'fake' hesabı sildi!

Sosyal medya platformu Facebook, bu yıl içinde milyarlarca 'fake' hesabı, açılmalarından dakikalar sonra sildiğini açıkladı.

14 Kasım 2019 Perşembe 06:56
Facebook, bu yıl 5.4 milyar 'fake' hesabı sildi!

Facebook, bu yıl kapatılan sahte hesaplara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu yıl içinde 5.4 milyar 'fake' hesabın açıldıktan dakikalar sonra silindiği belirtildi.

Açıklamada, "Sahte, kötü niyetli hesaplar oluşturma girişimlerini algılama ve engelleme kabiliyetimizi geliştirdik" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, "Her gün, bu algılama sistemlerini kullanarak milyonlarca sahte hesap açma girişimini engellediğimizi tahmin edebiliriz" denildi.

Ayrıca, hükümetin kullanıcı bilgisi taleplerinin yeni bir seviyeye ulaştığını gösterdiği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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