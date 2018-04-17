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Facebook'a Şok Üstüne Şok! Sonu Gelebilir

Facebook, izinsiz veri paylaşımından sonra yeni bir olayla daha baş başa. Son zamanlarda her gün yeni bir skandalla gündeme gelen sosyal paylaşım devi, şimdi yeni davalarla şoka uğrayacak...

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Facebook'a Şok Üstüne Şok! Sonu Gelebilir

Facebook, izinsiz veri paylaşımından sonra yeni bir olayla daha baş başa. Son zamanlarda her gün yeni bir skandalla gündeme gelen sosyal paylaşım devi, şimdi yeni davalarla şoka uğrayacak...

17 Nisan 2018 Salı 20:58
Facebook'a Şok Üstüne Şok! Sonu Gelebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz tanıma teknolojisi kullanma yöntemi sebebiyle Facebook'a toplu dava açılması gerektiğine hükmedildi.  Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bir federal yargıç, Facebook'a yüz tanıma teknolojisi kullanma yöntemiyle toplu dava açılması yönünde karar verdi.

Davanın şikayet dilekçesinde Facebook'un kullanıcıların izni olmadan biyometrik bilgi topladığı öne sürülüyor. İllnois eyaletinde açılan davada, Facebook'un etiketleme önerileri teknolojisinde kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraflarda arkadaşların yüzünün tanınmasının eyalet yasalarına aykırı olduğu savunulmuş, Facebook eyalette açılan davanın yasalara aykırı olduğunu savunarak hukuk mücadelesi verileceğini açıkkamıştı. Son günlerde özellikle kullanıcılara ait verilerin izinsiz paylaşılması sebebiyle Facebook'un güvenilirliği tüm dünyada tartışma konusu haline gelmişti.

Facebook'a toplu dava açılması için karar veren Yargıç Donato Facebook'un 2011 'de hayata geçirdiği etiketleme önerisi özelliğiyle ilgili süreci şu şekilde tanımladı : 

 Yazılım ilk olarak yüklenen fotoğraftaki tüm yüzleri tespit etmeye çalışıyor

- Yüzleri standartlaştırıp, ölçü ve yöne göre sıralıyor.

- Facebook daha sonra her bir yüz için bir fotoğraftaki yüzün matematiksel temsili olan bir "yüz imzası" yaratıyor.

- Yüz imzaları daha sonra saklanan yüz şablonları veri tabanında benzer olanları bulmak için kullanılıyor.

Facebook, yardı sayfalarında yüz şablonlarının, kullanıcının etiketlendiği fotoğraflardaki benzerliklere dair bilgilerle oluşturulduğunu söylüyor.

Şirket "Eğer, bir Facebook fotoğrafında hiç etiketlenmemişseniz ya da Facebook fotoğraflarındaki tüm etiketleri kaldırırsanız, hakkınızdaki bu bilgelere sahip olmayız" diyor.

Etiketleme önerisi özelliği pekçok ülkede yok ve ABD'li kullanıcılar da Facebook ayarlarına giderek bu özelliği kapatabiliyor.

WHATSAPP'DA GÜVEN VERMEMEYE BAŞLADI!

Facebook'un sahip olduğu Whatsapp'da kısa süre önce yeni bir özellik duyurmuş yanlışlıkla silinen fotoğrafların geri getirilebilmesine imkan tanınacağını söylemişti. Uzmanlar Whatsapp üzerinden gönderilip , alınan dosyaların izinsiz olarak sunucularda toplanabileceğine dikkat çekerek, Whatsapp'ın da güven konusunda sorun yaşatmaya başladığını söylemişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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