Facebook'a Flaş Özellik! Bu Özellik Çok Beğenilecek

Facebook'un ev sahipliği yaptığı F8 geliştirici konferansı dün başladı. Bugün son bulacak konferansın tamamı sosyal medya devi facebook tarafından canlı yayınlanıyor.

Açıklanan bir çok yenilikle beraber Facebook, Messenger üzerinden çeviri yapan yeni özelliğini tanıttı. M Suggestions ismi verilen yeni asistan ile birlikte Messenger üzerinden çeviri yapılabilecek. Bu özelliğin özellikle dil sorunu yüzünden iletişime giremeyen insanları bir araya getireceği belirtiliyor. Facebook Messenger departman başkanı David Marcus, Messenger'ın 200 binden fazla aktif geliştirici, 300 binden fazla bota sahip olduğunu, işletme ve insanlar arasında her ay 8 milyar mesaj trafiğinin yaşandığını söyledi.

Facebook marketplace üzerinden kullanıma sunulacak olan çeviri özelliğinin İngilizce-İspanyolca olacağı biliniyordu, fakat önümüzdeki günlerde bu özellik farklı diller eklenerek genişletilecek.

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