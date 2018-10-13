Facebook 30 Milyon Hesabı Çaldırdı!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, 30 milyon kullanıcıya ait olan bilgilerin 2018 Eylül ayında tespit edilen açıktan faydalanan bilgisayar korsanları tarafından hacklediği itirafında bulundu.

Yaşanan bu olayı geçen Eylül ayında Facebook'a yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıdan kaynaklandığını düşünen şirket yöneticileri, FBI yetkilileriyle birlikte olayın araştırıldığını açıkladı.

FACEBOOK'U KİM HACKLEDİ?

Facebook yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce yapılan saldırının arkasında kimin olduğunun henüz belirlenemediğini Federal Büro yetkililerine belirtildiğini bu saldırıyı kimin yaptığına dair çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

'KULLANICILARA, HACKERLARIN HANGİ BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLADIKLARINI ANLAMADA YARDIM EDEBİLİRİZ'

Eylül ayında gerçekleşen siber saldırıda tahmin edilenden daha az kişinin etkilendiğini belirten sosyal ağ devi Facebook, 50 milyon kullanıcının etkilendiğine inandıkları siber saldırıda, 30 milyon kişinin hesaplarının hacklendiğini belirlediklerini açıkladı.

İki hafta önce kullanıcı hesaplarının güvenliğinde yaşanan sorunları araştırdıkları esnada bu sorunu tespit edip düzelttiklerini dile getiren Facebook yetkilileri, kullanıcılara, hackerların hangi bilgilere erişim sağladıklarını anlamada yardım edebileceklerini belirttti.

Facebook daha önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesaplarının bilgisayar korsanlarının eline geçmesine imkan veren bir açık tespit edilidiğini duyurmuştu.

Kaynaklar; Sputnik

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