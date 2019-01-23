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Facebook 1000 personel alacak! İşte Facebook'un ilginç mülakat soruları

Facebook, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerindeki yazılım geliştirme, fikir üretme konusunda faaliyet gösteren kampüslerine, yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere, 2019 yılında 60'ar kişilik ekipler halinde toplam 1,000 personel alacağını duyurdu.

Facebook 1000 personel alacak! İşte Facebook'un ilginç mülakat soruları

Facebook, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerindeki yazılım geliştirme, fikir üretme konusunda faaliyet gösteren kampüslerine, yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere, 2019 yılında 60'ar kişilik ekipler halinde toplam 1,000 personel alacağını duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:55
Facebook 1000 personel alacak! İşte Facebook'un ilginç mülakat soruları

Facebook, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerindeki yazılım geliştirme, fikir üretme konusunda faaliyet gösteren kampüslerine, yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere, 2019 yılında 60'ar kişilik ekipler halinde toplam 1,000 personel alacağını duyurdu. 
 

Facebook Operasyon ve Personel Başkanı Sheryl Sandberg, Pazartesi günü Dublin’de gerçekleştirilen şirket konferansında, sosyal ağ kullanıcılarının güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu ifade ederken, şirketin sahte hesaplar, sahte haber dağılımı ve seçimlere müdahalenin önlenmesi gibi problemlerin önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti.

Sandberg, güven sağlanması açısından şirketin şeffaflaşma hedefini yinelerken, Facebook’un Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi’ne (National Anti-Bullying Centre) yaptığı bağışı 1 milyon euroya çıkaracağını belirtti. ve çocukların korunmasının en önemli görevlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Şuan İrlanda'daki kampüsünde 4 bin personel çalıştıran Facebook, 2022 yılına kadar Gand Canal Square bölgesindeki çalışanlarının yarısını toplam yedi bin kişilik kapasiteye sahip olan Ballsbridge bölgesindeki yeni kampüsüne taşımayı amaçlıyor.

FACEBOOK MÜLAKAT SORULARI

Dünyanın en büyük sosyal medya devinde çalışabilmek için cevaplamanız gereken mülakat soruları bulunuyor. Eğitiminizin ne olduğundan daha önemlisi bu mülakat sorularına vereceğiniz cevaplardır. İşte Facebook'un mülakat soruları...

Farz edelim ki ATM makinelerini yeniden tasarlamak için görevlendirildin, bunu nasıl yapar, neleri değiştirirdin?

Herhangi bir günde Facebook üzerinde kaç doğum günü kutlama mesajı yayınlanır?

Sence Facebook bir gün Çin'de yasal olarak kullanılabilir hale gelecek mi?

700.000 kişinin yaşadığı Seattle'daki tüm bina camlarını temizletebilmek için kaç dolar harcamak gerekir?

Bir web sayfasının nasıl çalıştığını bize anlatabilir misin?

İnternet üzerinden bugüne dek ne kadar para harcanmış olabilir?

Daha basit bir televizyon kumandası tasarlayacak olsaydın, bunu nasıl yapardın?

Bu odada bir mülakat hazırlayacak olsaydın, nasıl yapardın?

ABD'de toplam kaç elektrik süpürgesi olduğunu tahmin et.

320 milyonluk ABD'de bir yıl içerisinde kaç Big Mac hamburger satılıyor?

Sadece görme engelli kullanıcılara odaklanan bir Facebook'u nasıl tasarlayabilirsin?

Facebook'a bir fotoğraf yüklerken yükleme ekranı bir anda %50'de takılıp kaldığında sırasıyla ne yapacağını anlatır mısın?

Sahte bir Facebook profilini tespit edebilmek için hangi aşamaları gerçekleştirirsin?

Kaynaklar; CNN Türk

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.01.2019 19:07
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