​Excel İletişim Bir Kez Daha “Yılın PR Ajansı” Seçildi!

Etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünün vurgulanması ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan reklam ve pazarlama alanındaki ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla Mediacat tarafından düzenlenen Felis Ödülleri’ne, Excel İletişim ve Algı Yönetimi damga vurdu. Altı markasıyla birlikte geliştirdiği projelerle 11 ödül alan Excel İletişim, aynı zamanda üçüncü kez “Yılın PR Ajansı” ödülüne layık görüldü.

Sektörün en prestijli ödülleri arasında yer alan Felis, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Zorlu PSM’de düzenlendi. Medya, reklam, pazarlama ve iş dünyasının buluştuğu törende, Excel İletişim’in hizmet verdiği altı marka, dördü “Felis”, yedisi “Başarı Ödülü” olmak üzere toplam 11 ödül kazandı.

Burçak Taşkın Yurdakul: Toplumun her kesimine dokunan projelere odaklanıyoruz

Excel İletişim ve Algı Yönetimi CEO’su Burçak Taşkın Yurdakul, hizmet verdikleri markalarla birlikte toplumun her kesimine dokunan projelere odaklanarak farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Üçüncü kez “Yılın PR Ajansı” seçilmenin mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Yurdakul, “Çeyrek asrı geride bıraktığımız bu özel yılda, bir kez daha bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu ödülde emeği olan tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Excel İletişim olarak kazandığımız bu ödülü hem sektörde hem de bizlerin hayatında derin izler bırakan sevgili Figen İsbir’e ithaf ediyor, kendisini bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz” dedi.

Dört markaya Felis!

Ödül töreninde P&G markalarından Orkid, ekonomik nedenlerle hijyenik pede ulaşamadığı için eğitiminden geri kalan kız öğrencilere destek olmayı amaçladığı Orkid Okula Devam Projesi’yle, Prima ise prematüre bebeklere ve ailelerine destek için başlattığı Prima Prematüre Gücü Projesi ile Felis’e uzandı.

Nestlé Purina’nın Rehber Köpekler Derneği ile olan iş birliğini kamuoyuna duyurmayı ve derneğe olan desteği artırmayı amaçlayan iletişim kampanyası Nestlé Purina & Rehber Köpekler Derneği İş Birliği, Felis kazanan bir başka proje oldu.

Corendon Airlines ise bilinen en eski Boeing 747-400’ü yine Corendon’a ait Village Hotel’in bahçesine taşıdığı ve uçağı havacılık deneyim merkezi haline getirdiğini duyurduğu projesi Mission 747 ile Felis kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Yedi projenin başarısı ödüllendirildi!

Excel İletişim ve Algı Yönetimi’nin hizmet verdiği markalar arasında yer alan Yataş Bedding, herkes yatağında rahat uyusun diye gece uykusundan feragat edenlere Dünya Uyku Günü'nde teşekkür ettiği filmi Uykusuz Kahramanlar; Balparmak ise TEMA Vakfı ve MEB iş birliği ile çocuklara arıların doğa ve insan için öneminin, ekosisteme katkılarının anlatılması ve bu konuda farkındalık yaratılmasını hedeflediği projesi Arılar Varsa Yarınlar Var ile Başarı Ödülü kazandı. Törende ayrıca, Felis kazanan Prima Prematüre Gücü Projesi iki, Orkid Okula Devam Projesi iki ve Nestlé Purina & Rehber Köpekler Derneği İş Birliği de bir Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Felis 2019’da Excel İletişim ve Algı Yönetimi ile hizmet verdiği markaların kazandığı ödüller ve kategorileri şu şekilde sıralanıyor:

FELİS

Yılın PR AJANSI

Excel İletişim ve Algı Yönetimi

Nestle Purina - Nestle Purina & Rehber Köpekler Derneği İş Birliği

PR Bölümü / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi

Corendon Airlines - Mission 747 Projesi

PR Bölümü / Medya İlişkileri Yönetimi Kategorisi

P&G - Orkid Okula Devam Projesi

Sağlık İletişimi Bölümü / İletişim Yönetimi ve PR Çalışması Kategorisi

P&G - Prima Prematüre Gücü Projesi

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü / Özel Hedef Kitlelere Yönelik Kategorisi

BAŞARI ÖDÜLLERİ

P&G - Prima Prematüre Gücü Projesi

PR Bölümü / İtibar Yönetimi Kategorisi

Sağlık İletişimi Bölümü / İletişim Yönetimi ve PR Çalışması Kategorisi

P&G - Orkid Okula Devam Projesi

PR Bölümü / PR Faaliyetleriyle Sınırlı Kampanyalar Kategorisi

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü / Çocuklara ve Gençlere Yönelik Kategorisi

Balparmak – Balparmak “Arılar Varsa Yarınlar Var” Projesi

PR Bölümü / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi

Yataş Bedding - Yataş Bedding Uykusuz Kahramanlar Projesi

PR Bölümü / Konu, Gündem ve Kriz Yönetimi Kategorisi

Rehber Köpekler Derneği - Nestle Purina & Rehber Köpekler Derneği İş Birliği

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü / Engellilere Yönelik Kategorisi

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