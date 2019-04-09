Espor nedir? Nasıl profesyonel olunur? Para kazanmak mümkün mü? İşte detaylar!

Espor nedir?

En basit diliyle bazı bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular ile oynanmasıdır. Bir oyunun Espor olabilmesi için profesyonel lig olması gerekiyor. Espor ile normal oyunlar arasındaki farkı şöyle anlatabiliriz. Halı sahada oynanan bir futbol var bir de Süper Lig'de oynanan futbol var. Espor oyunların Süper Lig hali diyebiliriz. Bir başka deyişle Espor, oyunların profesyonel sahnesi...

E-spor hayatımıza yeni yeni girmeye başlamış olan bir kavram. Tüm dünyayı sarmış ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşmış bilgisayar ve konsol oyunlarında, oyuncular arasında düzenlenen ligler, turnuvalar ve yarışmalar e-Spor olarak nitelendiriliyor.

Bir dönemin yakından tanıdığı Counter-Strike, Dota, League of Legends gibi MMORPG (massive multiplayer online role playing) ve FPS (first-person shooter) oyunları, internet sayesinde milyonları aşan kitlelere ulaştı. Doğal olarak, oyun sektörünün içinde apayrı bir sektörün ortaya çıkmasına vesile olan bu yayılım, oyuncular arasında düzenlenen turnuvalar sayesinde artık genel geçer bir spor türü niteliğini kazanmış durumda.

Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

2017 dünya genelinde en çok kazanan oyuncu SKT T1 takımının oyuncusu 'Faker' olmuştu. Yaklaşık olarak 1 milyon dolardan biraz daha fazla bir rakam kazandığı tahmin edilen oyuncu, henüz net bir bilgi bulunmasa da 2018 yılında da en çok kazanan LoL oyuncusu durumunda olduğu düşünülüyor. Faker'ın hemen arkasından 2, 3 ve 4. sıralarda da takım arkadaşları olan Bang, Wolf ve Bengi izlemişti.

Riot Games'in Türkiye Ülke Müdürü olan Bora Koçyiğit, katıldığı bir televizyon programında 2018 yılında Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde oynayan bir oyuncunun ayda sadece oyundan minimum 15-20 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakamın üzerine takım ve kişisel sponsorların da eklenebileceği biliniyor.

Espor lisansı nasıl alınır?

İlgili kuruma başvurma işleminden önce, T.C. kimlik numarası beyanı, sağlık raporu, doldurulmuş tescil fişi ve 2 adet vesikalık resme sahip olmanız gerekiyor.

1-Yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra başvuru işlemini menajerler veya veliler de yapabiliyor.

2-Evraklar önce ilçe müdürlüğüne onaylatılıyor daha sonrasında ise sicil lisans servisinde ilgili işlemler yapılıyor.

3-Diğer şehirlerdeki oyuncuların lisansları başka bir şehirden de çıkartılabiliyor. Doğum yeri ve lisans alınmak istenen yerin aynı il olması şartı yok.

4-Bulunduğunuz ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Müdürlükleri adreslerine ulaşmak için tıklayınız. http://www.gsb.gov.tr/Directorate.aspx

Espor'da hangi oyunlar var?

League of Legends

FIFA

CS:GO

PES

ZULA

PUBG

Fortnite

Wolfteam

Peki neler gerekli?

Doktordan alacağınız sağlık raporunda dijital oyunlar için rapor istediğinizi söylemeniz, yani bilgisayar başında oyun oynamanızı etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor almanız gerekiyor. Aksi taktirde aldığınız rapor geçerli sayılmayacaktır.

Fedakarlık lazım

Bizde güzel bir laf vardır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Gerçekten de öyle. Şimdi e-sporla uğraşıp para kazanan insanlar için “ne kadar şanslı, oyun oynayarak para kazanıyorlar” şeklinde iç geçirenler hayli fazla.

Fakat işin iç yüzü pek de öyle değil. Keza pek çok profesyonel e-spor oyuncusu, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 8 –9 saat oyun oynayarak antrenman yaptıklarını dile getiriyor. Yani bu durum günlük yaşamınızı büyük oranda etkileyecek.

Ekip çalışmasına uygun olmak

Bir de işin ekip çalışması tarafı var. Yani kendinizi ispat edebilmeniz için iyi bir takım bulmanız da şart. Eğer iyi bir takım bulamazsanız sorunlar da peşinizi bırakmayacaktır. Siz ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun, sürekli yenilen bir ekip kimsenin dikkatini çekmeyecektir.

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