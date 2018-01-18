Eski Sevgilisini İnternette Gizlice Takip Edenlere Kötü Haber! Güncelleme Geliyor

Sosyal medyanın hayatın ciddi bir haline gelmesiyle birlikte birçok kişi için sosyal medya gerçek hayat kadar önem arz etmeye başladı. Bununla birlikte özellikle sosyal medya üzerinden stalk olayları da yoğunlaştı.

Eski sevgili, eş, dost, eski sevgilinin yeni sevgilisine kadar devam eden gizli takip olayları ne kadar zararsız görünse de uzmanlar bu tür durumların psikolojik açıdan sıkıntı oluşturabileceği yönünde açıklamalar yapıyor. Bununla birlikte İnstagram stalk olayıyla ilgili yeni bir güncellemeye gidiyor.

Geçtiğimiz yıl hikayeler özelliğini hayata geçiren ve büyük beğeni alan İnstagram, yakın zamanda gerçekleştireceği güncellemeyle birlikte fotoğrafların izinsiz kopyalanması durumunda (Screenshoot vb. yöntemler) karşı tarafı uyaracak. Hikayeler bölümünde tıpkı Snapchat benzeri bir uygulamaya geçmeye hazırlanan instagram'ın sadece hikayelerle sınırlı kalmayarak normal uygulamada da fotoğrafların ekran görüntüsünün alınması gibi durumları fotoğrafın asıl sahibine bildirmeye hazırlanıyor.

Örneğin paylaştığınız bir fotoğrafın ekran görüntüsünün alındığını sistem tespit ederse bununla ilgili size bildirim gelecek. Bu güncellemede ekran görüntüsünü alan kişilerin ifşa edilip edilmeyeceğiyse henüz bilinmiyor. Kullanıcıların asıl istediği güncellemeyse bunu yapan kişilerin doğrudan bildirilmesi yönünde. Bakalım instagram ya da diğer sosyal medya mecraları stalker olarak adlandırılan takıntılı takipçilere yönelik ne tür yeni önlemler alacak.