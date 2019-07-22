Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102068
ALTIN
260.631
DOLAR
5.6785
STERLIN
7.0647
EURO
6.3694
Çukurova Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!
Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!
MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!

En Uygun Fiyata Cep Telefonu Nasıl Alınır?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harcın 3 kat artırılması, uygun fiyata cep telefonu almak isteyenleri yeni arayışlara yöneltti.

En Uygun Fiyata Cep Telefonu Nasıl Alınır?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harcın 3 kat artırılması, uygun fiyata cep telefonu almak isteyenleri yeni arayışlara yöneltti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:32
En Uygun Fiyata Cep Telefonu Nasıl Alınır?

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un araştırmasına göre, IMEI kayıt harcının 500 TL’den 1500 TL’ye yükseltilmesi, üst modeller dışında yurt dışından alınan cep telefonlarını Türkiye’den pahalı hale getirdi.

10 bin TL ve üzerindeki üst modelleri ise yurt dışından satın alarak hala yüzde 15-20’ye yakın ucuza maletmek mümkün. 

Ancak, garanti ve servis konusunda yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu telefonların fiyat cazibesini ortadan kaldırıyor.

Avantajix.com’un her biri indirim mühendisi olan üyeleri, cep telefonunu en uygun fiyata alma arayışında olanlara şu önerilerde bulunuyor: 

Pahalıyı değil, ihtiyacınız olanı alın: Cep telefonu olsun, diğer teknoloji ürünleri olsun her pahalı ürün ihtiyacınızı karşılamayabilir.  Telefonu oyun için kullanıyorsanız işlemcisine, RAM’ına, depolama alanına, pil ömrüne dikkat etmek gerek. Fotoğraf, video çekmek önceliğinizse kameranın çözünürlüğü, diyafram önemlidir. Dizi, film izlemekse amacınız, ekran büyüklüğü, ekran çözünürlüğü önem kazanır. Alacağınız telefonun özelliklerini ihtiyacınız olanla sınırlarsanız, gereksiz özellikler için boşuna para harcamaktan kurtulursunuz. 

“Son çıkanı” değil “ondan bir öncekini” alın: En son çıkan cep telefonları, bir önceki senenin “son çıkan ürününden” çok farklı olmamasına rağmen fiyatları çok yüksek olabiliyor. Bu nedenle cep telefonu gibi teknoloji ağırlıklı ürün alırken fiyat/fayda oranı en yüksek olanlar “en son çıkandan bir önce çıkan” ürünlerdir.

Yeni modeli hemen almayın: Genelde yeni bir modelin çıkması için uzun süre bekleyenler ilk günden telefonu almak için harekete geçerler. Bir çok marka, ilk satışlarını sadece operatör firmalar aracılığı ile yaptığı için fiyatlar normalden çok daha yüksekte seyreder. Bu anlaşmalar genelde 30-40 gün olduğu için bu süreyi beklemekte fayda vardır.

Alışverişte interneti tercih edin: İnternetten alışveriş yapmak her zaman avantajlıdır. Karşılaştırma siteleri en uygun fiyatlı ürüne ulaşmanızı sağlar. Avantajix.com gibi her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden alışveriş yaparsanız, kazancınız katlanarak artar.

Kampanyaları bekleyin: Telefonunuz bozulmadıysa ve aceleniz yoksa büyük teknoloji mağazalarının genellikle ayda bir kere de olsa yapmış olduğu indirim günlerini takip edin. Online alışveriş sitelerinin hem küresel hem yerel kampanyalarını takip ederek de istediğiniz telefona oldukça avantajlı fiyata ulaşabilirsiniz.

İkinci el telefonlara baktınız mı? Eğer ikinci el alacaksanız tercihiniz telefonuna gözü gibi bakan, ama bir üst model çıktığı için telefonunu değiştirme dürtüsüne yenik düşen telefon bağımlılarından yana olsun. Faturasını görün ve IMEI kontrolünü mutlaka yapın. Yurt dışından getirilmiş telefonların kayıtlı olup olmadığına bakmayı unutmayın. Ayrıca garanti süresi dolmuş telefonlardan da uzak durmakta yarar var.

Anahtar Kelimeler:
uygun fiyata cep telefonu alınır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil numara taşıma sayısı belli oldu!
Mobil numara taşıma sayısı belli oldu!
Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı
Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı
Sahte FaceApp uygulamalarına dikkat
Sahte FaceApp uygulamalarına dikkat

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim