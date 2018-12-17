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En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları

Kişisel gelişim söz konusu olduğunda mesele varılan yer değil, yolculuğun kendisidir. İster fit olmak ister odaklanmak ya da yeni bir dil öğrenmek isteyin, bu uygulamalar yolculuk boyunca size ilham vererek hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları

Kişisel gelişim söz konusu olduğunda mesele varılan yer değil, yolculuğun kendisidir. İster fit olmak ister odaklanmak ya da yeni bir dil öğrenmek isteyin, bu uygulamalar yolculuk boyunca size ilham vererek hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:13
En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları

Kişisel gelişim söz konusu olduğunda mesele varılan yer değil, yolculuğun kendisidir. İster fit olmak ister odaklanmak ya da yeni bir dil öğrenmek isteyin, bu uygulamalar yolculuk boyunca size ilham vererek hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Mimo: Learn to Code ; Renkli ve basit bir arayüz, şimdiye kadar denediğimiz en ulaşılabilir kodlama öğrenme uygulamasının zeminini oluşturuyor. Konuşma dilindeki metinde, sadece işlemleri ezberlemenize değil kavramları anlamanıza yardımcı olacak bilgiler ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor.

Drops: 31 yeni dil öğren ; Göze hitap eden Drops ile 30'dan fazla dil öğrenin (lehçeleriyle birlikte). Resme dayalı alıştırmalarla evcil hayvanlardan hamur işlerine pek çok konu keşfedeceksiniz. Eğlenceli yaklaşımı ve minimalist hoş tasarımı sayesinde günlük kelime dozumuzu almadan yapamıyoruz.

Ev Egzersizleri - Ekipmansız ; Home Workout'un ekipman gerektirmeyen, dairesel tarzdaki antrenmanlarına başlamanın (ve devam etmenin) bu kadar kolay olmasını seviyoruz. Odaklanmak istediğiniz alanı ve zorluk seviyesini seçin, sonra animasyonlu çizimleri ve sesli ipuçlarını takip edin. Daha fazla ipucu için video demolarını da izleyebilirsiniz.

Sleepo: Rahatlatıcı ses, Uyku; Zarif tasarımlı Sleepo, dinlenmenize ve bir dizi rahatlatıcı sesle uykunuza yardımcı olur. Kendi sakinleştirici ortamınızı yaratmak için doğa seslerini veya beyaz gürültüyü meditasyon araçları ile birleştirin.

Ultimate Guitar: Chords & Tabs; Temel adımları kaptığınızda gitar çalmak için kullanabileceğiniz ideal bir uygulama. Favori şarkılarınızın akorlarını veya notalarını gitarda, bas gitarda ya da ukulelede çalmak için devasa bir müzik kitaplığında arama yapabilir ve uygulama içinden parçanın YouTube videolarına ulaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
Anahtar Kelimeler:
iyi kişisel gelişim uygulamaları
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