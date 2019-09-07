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En çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu

Hayatımızın her anına yayılmış akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefo

En çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu

Hayatımızın her anına yayılmış akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefo

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:13
En çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu

En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri ne kadar olmalı? Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

Önce en fazla radyasyon yayın telefonlara bakalım. Ardından, en çevreci ve sağlık dostu seviyede enerji yayan modellere geçeceğiz.

En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1,68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T.

İkinci sırada ise 1,64 W ile bir diğer Çinli üretici Huawei'nin Mate 9 isimli modeli bulunuyor.

3. Nokia Lumia 630 1,51 W

4. Huawei P9 Plus 1,48 W

5. Huawei GX8 1,44 W

6. Huawei P9 1,43 W

7. Huawei Nova Plus 1,41 W

8. OnePlus 5 1,39 W

9. Huawei P9 lite 1,38 W

10. Apple iPhone 7 1,38 W

11. Sony Xperia Z1 Compact 1,36 W

12. Apple iPhone 8 1,32 W

13. ZTE Axon 7 mini 1,29 W

14. BlackBerry DTEK60 1,28 w

15. Apple iPhone 7 Plus 1,24 W

Şimdi de sırada en az radyasyon yayan telefonlar var. Unutmayın, değer ne kadar düşükse, cihaz çevresine o kadar az enerji yayıyor demektir.

  • Google Pixel 0,33 W
  • Samsung Galaxy S8 0,32 W
  • Nokia Lumia 535 0,32 W
  • ZTE Blade A610 0,31 W
  • Motorola Moto Z 0,30 W
  • Motorola Moto G5 Plus 0,30 W
  • Samsung Galaxy A5 (2016) 0,29 W
  • LG Q6 0,28 W
  • ZTE Blade A910 0,27 W
  • Samsung Galaxy S7 edge 0,26 W
  • Samsung Galaxy S8+ 0,26 W
  • Google Pixel XL 0,25 W
  • Samsung Galaxy S6 edge+ 0,22 W
  • Samsung Galaxy Note 8 0,17 W
  • Sony Xperia M5 0,14 W

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu
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