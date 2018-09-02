En çok arızalanan cep telefonları açıklandı

'Mobile Device Repair and Security Report' isimli teknoloji araştırma ve inceleme sitesi Mobil cihazların onarımlarını, tamirlerini kapsayan yeni inceleme raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile en çok arızalanan akıllı cep telefonları da belli oldu. İşte rapora göre akıllı cep telefonların arızalanma oranları...
Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)
Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)
Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)
Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)
Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)
Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)
Nokia 6 (yüzde 4)
Lenovo K8 Note (yüzde 5)
Moto G (5S) Plus (yüzde 6)
Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)
Bu listenin başına general mobile markasını koymanız gerekirdi
En iyi telefon markası hangileri?
Ş Bolat'ın yorumuna katılıyorum. General Mobile ilk sırada