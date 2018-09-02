En çok arızalanan cep telefonları açıklandı

'Mobile Device Repair and Security Report' isimli teknoloji araştırma ve inceleme sitesi Mobil cihazların onarımlarını, tamirlerini kapsayan yeni inceleme raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile en çok arızalanan akıllı cep telefonları da belli oldu. İşte rapora göre akıllı cep telefonların arızalanma oranları...