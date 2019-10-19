Elektronik imza yüzde 20 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri”ne göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 592 bin 786’ya yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 580 bin 992'ye ulaştı. Toplamda 4 milyon 173 bin 778 sertifika oluşturuldu. 2018’in ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 20,06, mobil imza sertifika sayısında yüzde 12,1 artış gerçekleşti.

Mobil imzada artış yüzde 12,1

2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2019’un ikinci çeyreğinde yüzde 20,06 artarak 3 milyon 592 bin 786’ya ulaştı. 2018’un ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 12,1 artarak 580 bin 992'ye ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise bir yıl içerisinde 18,8 artmış oldu.

Her çeyrek artış devam ediyor

E-imza sertifikasının 2019 yılının ikinci çeyreğindeki artış oranı ilk çeyreğe göre yüzde 4,1, mobil imza sertifika artışı ise yüzde 2 olarak gerçekleşti. 2019’un ilk çeyreğinde 3 milyon 452 bin 307 olan e-imza sertifika sayısı, 2019’un ikinci çeyreğinde 3 milyon 592 bin 786’ya ulaştı. 2019’un ilk çeyreğinde 569 bin 760 olan mobil imza sertifika sayısı da 580 bin 992'ye yükseldi.

Ekonomiye katkı

Kağıt kültüründen hızla dijital iş modeline geçildiğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun “5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tarif edilen ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip e-imza kullanımı her çeyrekte artıyor. E-imza elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor. Ayrıca zaman ve mekan sınırlaması olmadan 7/24 işlem yapma imkanı tanıyor.” açıklamasında bulundu.

Doğaya dost

Elektronik imza; kâğıt, kartuş, yazıcı, kalem gibi araçları ortadan kaldırıyor veya bu ihtiyaçları azaltıyor. Kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Dijital dönüşümün merkezinde yer alan e-imza ekonomiye, topluma ve bireylere önemli faydalar sağlıyor.