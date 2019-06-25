Ekrandaki her şeyi kaydediyor! Telefondan hemen kaldırın

iPhone sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor.