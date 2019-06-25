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Ekrandaki her şeyi kaydediyor! Telefondan hemen kaldırın

iPhone sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor.

Ekrandaki her şeyi kaydediyor! Telefondan hemen kaldırın

iPhone sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor.

25 Haziran 2019 Salı 14:55
Ekrandaki her şeyi kaydediyor! Telefondan hemen kaldırın

İşte telefonunuzda ekranınızı saniye saniye kaydeden, şifreleriniz dahil tüm fotoğraflarınızı gören o uygulamalar...

1:Candy Crush

2:Android telefonlarda tüm bilgilerinizi çalan uygulamalar ise şöyle:

3:Pro Camera Beauty

4:Cartoon Art Photo

5:Emoji Camera

6:Abercrombie & Fitch

7:Expedia

8:Hollister

9:Singapore Airlines

10:Air Canada

11:Art Editor

12:Beauty Camera

13:Selfie Camera Pro

14:Art Filter Photo Effects

15:Cartoon Effect

16:Art Effect

17:Artistic effect Filter

18:Horizon Beauty Camera

19:Art Effects for Photo

20:Awesome Cartoon Art

21:Super Camera

22:Art Filter Photo

23:Photo Editor

24:Magic Art Filter Photo Editor

25:Wallpapers HD

26:Fill Art Photo Editor

27:ArtFlipPhotoEditing

28:Art Filter

29:Cartoon Art Photo

30:Prizma Photo Effect

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ekrandaki her şeyi kaydediyor telefondan hemen kaldırın
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