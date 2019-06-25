Ekrandaki her şeyi kaydediyor! Telefondan hemen kaldırın

İşte telefonunuzda ekranınızı saniye saniye kaydeden, şifreleriniz dahil tüm fotoğraflarınızı gören o uygulamalar...
1:Candy Crush
2:Android telefonlarda tüm bilgilerinizi çalan uygulamalar ise şöyle:
3:Pro Camera Beauty
4:Cartoon Art Photo
5:Emoji Camera
6:Abercrombie & Fitch
7:Expedia
8:Hollister
9:Singapore Airlines
10:Air Canada
11:Art Editor
12:Beauty Camera
13:Selfie Camera Pro
14:Art Filter Photo Effects
15:Cartoon Effect
16:Art Effect
17:Artistic effect Filter
18:Horizon Beauty Camera
19:Art Effects for Photo
20:Awesome Cartoon Art
21:Super Camera
22:Art Filter Photo
23:Photo Editor
24:Magic Art Filter Photo Editor
25:Wallpapers HD
26:Fill Art Photo Editor
27:ArtFlipPhotoEditing
28:Art Filter
29:Cartoon Art Photo
30:Prizma Photo Effect
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA