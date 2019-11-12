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Ejderhaların tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, büyük bir başarı elde eden Game of Thrones dizisinin görsel efekt yapımcısı Tyler Weiss’i ağırladı. Dizideki ejderhaların tasarım aşamalarını beyin ameliyatına benzeten Weiss, profesyonel kariyerini görsel efekt üzerine kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu

Ejderhaların tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, büyük bir başarı elde eden Game of Thrones dizisinin görsel efekt yapımcısı Tyler Weiss’i ağırladı. Dizideki ejderhaların tasarım aşamalarını beyin ameliyatına benzeten Weiss, profesyonel kariyerini görsel efekt üzerine kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu

12 Kasım 2019 Salı 10:58
Ejderhaların tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tyler Weiss, Amerika ve Kanada’da medya, sanat ve tasarım alanında edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Jurassic Park için ürettiği dinozor efektlerinin ardından Game of Thrones’tan teklif aldığını belirten Weiss, dünya çapında yankı uyandıran dizinin yapım sürecini ve görsel efekt tasarım aşamalarını paylaştı. Bazı sahnelerin çok ince ayrıntılara sahip olduğuna vurgu yapan Weiss, “Tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi” dedi.

Doğadan ilham aldık

Game of Thrones’a 6. sezon ile giriş yaptığını belirten Weiss şu açıklamalarda bulundu; “HBO’dan teklif geldikten sonra bazı testler yaptık ve bir demo hazırladık. Kasların hareket şeklini tasarladıktan sonra ejderhaların iniş, kalkış, yürüyüş ve havada süzülme gibi detaylarını çalıştık. Görsel efektleri kurgularken mümkün olduğu kadar gerçek görünmesi izleyicinin diziyi seyrederken hikayeye odaklanması açısından önemli. Her ne kadar fantastik bir öğe de olsa kanatlarını çırpan bir ejderhanın ayaklarının aldığı pozisyonlar bile doğadan alınan ilham sonucu tasarlandı.” Ejderhaların uçuş şablonlarını hazırlarken Kuzey Amerika kartallarından, kanat hareketleri için de yarasalardan ilham aldıklarını belirten Weiss, havada süzülme sahneleri için de büyük uçakların hareketlerini baz aldıklarını belirtti.

“Kış 8 ayda geldi”

Game of Thrones’un gözde repliklerinden “Winter is coming” (Kış Geliyor) göndermesi de yapan Weiss, fırtına, sis, bulut ve bir miktar büyünün karışımından oluşan istila sahnesi için birçok fırtına ve hava muhalefetini incelediklerini söyledi. Topladıkları hava olaylarını tasarladıkları ambiyans için kullandıklarını ve sürecin çok uzun sürdüğünü belirten Weiss, Winterfell’in istila edildiği ünlü sahneyi kastederek; “Kışın gelmesi sekiz ayımızı aldı” dedi.

“Haftada 100 saat çalıştım”

Etkinlikte kariyerini görsel efekt alanında ilerletmek isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Tyler Weiss, Game of Thrones’un 8 sezonunda haftada yüz saat çalıştığını ve bir sahneyi 825 kere çekmek zorunda kaldıklarını belirtti. Weiss şu ifadeleri kullandı; “Game of Thrones’un 8. sezonunda sadece ejderhaların efekt süreci iki yıl sürdü. Subjektif bir iş olduğundan beğenilmeyen bir ejderha animasyonu için fazladan altı hafta çalışmamız gerekti. Bir saniyelik revize bir geceye mal oluyor. Sizler de bu sabrı göstermeli ve çok çalışmalısınız” dedi.

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ejderhaların tasarım süreci beyin ameliyatı gibiydi
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