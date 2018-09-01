E-Devlet'te Önemli Gelişme!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık yaptığı e-Devlet koordinasyon toplantısı son erdi. Yapılan toplantıda tüm hizmetlerin bir sene süre içerisinde internetten hizmet verecek şekilde elektronik ortama aktarılması kararlaştırıldı.

İlgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni dönemde e-devlet yol haritası belirlendi.



Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulup, e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutunun da ele alındığı toplantıda, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda hizmet verecek hale gelmesi kararlaştırıldı. Aktarılan bilgiye göre toplantıda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceğine de dikkat çekildi.

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