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E-Devlet'te Önemli Gelişme!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık yaptığı e-Devlet koordinasyon toplantısı son erdi. Yapılan toplantıda tüm hizmetlerin bir sene süre içerisinde internetten hizmet verecek şekilde elektronik ortama aktarılması kararlaştırıldı.

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E-Devlet'te Önemli Gelişme!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık yaptığı e-Devlet koordinasyon toplantısı son erdi. Yapılan toplantıda tüm hizmetlerin bir sene süre içerisinde internetten hizmet verecek şekilde elektronik ortama aktarılması kararlaştırıldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:39
E-Devlet'te Önemli Gelişme!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık yaptığı e-Devlet koordinasyon toplantısı son erdi. Yapılan toplantıda tüm hizmetlerin bir sene süre içerisinde internetten hizmet verecek şekilde elektronik ortama aktarılması kararlaştırıldı.

İlgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni dönemde e-devlet yol haritası belirlendi. 

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulup, e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutunun da ele alındığı toplantıda, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda hizmet verecek hale gelmesi kararlaştırıldı. Aktarılan bilgiye göre toplantıda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceğine de dikkat çekildi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
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halil 2 dakika önce

herkes kendi işini kendi görür düz memura da fazla ihtiyaç kalmaz o zaman memur alımı iyice düşer vay halimize artık

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