Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
92250
ALTIN
252.961
DOLAR
5.8690
STERLIN
7.3744
EURO
6.5917
Araç Kiralayanlara 'Belge' Uyarısı!
İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !
Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!
Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !

E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı

E-Devlet uygulamasının adı değişiyor. Vatandaşların devlet kurumlarına ilişkin işlerini hallettiği uygulamanın adının 'Dijital Türkiye' olduğu duyuruldu.

E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı

E-Devlet uygulamasının adı değişiyor. Vatandaşların devlet kurumlarına ilişkin işlerini hallettiği uygulamanın adının 'Dijital Türkiye' olduğu duyuruldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:38
E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı

Sistemin adının değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından açıklandı.

T24'ün haberine göre, Taha Koç, "Kullanıcı dostu arayüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız. Çok yakın zamanda Dijital Türkiye olarak isimlendirilecek olan bu servis, yeni adı ile yeni servisleri de kullanıcılar ile buluşturacak" dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de bu konudaki uygulamaları kapsadığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

“Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün veriler toplanabiliyor. Biz, bu verilerin Türkiye’de kalmasını ve Türkiye’de bir değere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım. Firmalar kullanıcı rızasını aldığında elde ettikleri bütün verileri amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu da büyük riskler barındırıyor. Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor.”

OS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
e devlet in adı değişiyor işte yeni adı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar için internetin güvenli olması için nelere dikkat etmeliyiz?
Çocuklar için internetin güvenli olması için nelere dikkat etmeliyiz?
Bu Sabah Açıklandı! Bugünden İtibaren Bedava Oldu!
Bu Sabah Açıklandı! Bugünden İtibaren Bedava Oldu!
Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?
Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim