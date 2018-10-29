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Dünya Devi Marka Atatürk'e Özel Sadece 5 Tane Üretti!

Dünyanın önde gelen saat markalarından biri olan Corum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Atatürk için 5 adet özel saat üretti. Saatin bir adet fiyatı 150 bin tl olarak açıklandı.

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Dünya Devi Marka Atatürk'e Özel Sadece 5 Tane Üretti!

Dünyanın önde gelen saat markalarından biri olan Corum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Atatürk için 5 adet özel saat üretti. Saatin bir adet fiyatı 150 bin tl olarak açıklandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:48
Dünya Devi Marka Atatürk'e Özel Sadece 5 Tane Üretti!

Dünyanın önde gelen saat markalarından biri olan Corum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Atatürk için 5 adet özel saat üretti. Saatin bir adet fiyatı 150 bin tl olarak açıklandı.

1955 yılında İsviçre'de kurulan Corum markası tarafından dünya liderleri koleksiyonuna Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özel olarak tasarladığı saati de kattı.

Koleksiyonda daha önce Winston Churchill ve Gandhi gibi önemli isimler de dahil edilmişti.

Türkiye'de satış haklarını bulunduran Şark saatçilik yetkililerinden alınan bilgilere göre; Corum'un Mustafa Kemal Atatürk için ürettiği saatten sadece 5 tane özel el yapımı olarak üretildi. Saatin yapımı baştan sona kadar tamamen el işçiliği ile üretildi.

Atatürk saatleri 26.500 İsviçre Frangı'na yani yaklaşık olarak 150 bin liradan satışa sunuldu.

Türkiye'de Corum markasının satış haklarını elinde buluduran Şark Saatçilik isimli firmanın sahibi Mustafa Eliaçık, Corum'a Mustafa Kemal Atatürk için de bir saat yapmalarını tavsiye ettikten sonra Corum firması bu tavsiyeyi değrelendirip üretmeye karar verdi.

Coin Watch Ata Limited Edition isimli saatin kasası 18 ayar altından. Saatin üzerinde ‘hakimiyet milletindir - Ankara’ yazıyor.

İşte o saat;

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