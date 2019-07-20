Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı

İnsanın görünüşünü birçok faktörün etkilediğini söyleyen Novoselov, aralarından en önemli faktörlerin yaşam tarzı, duygusal hal ve genetiğin olduğunu kaydetti. Doktor, kötü alışkanlıkları olmayan bir kişinin, alkol veya sigara tüketen yaşıtına göre yaşlılıkta çok daha iyi görüneceğinin altını çizdi.

Zvezda televizyonuna konuşan Novoselov, “Bu yüzden bu uygulama, yüzde yüz değil, en fazla yüzde 33 oranında gerçeğe uyuyor” dedi.

Rus Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp, fotoğrafları “yaşlandırma” veya “gençleştirme” ve ayrıca cinsiyeti değiştirme, yeni saç tarzını, makyaj ve dövme deneme fırsatını veriyor.