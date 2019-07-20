Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLIN
7.0648
EURO
6.3235
Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!
Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!
MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!
Bel ağrılarından korunmak tedavisinden daha kolay
Akaryakıtta çifte indirim! Pompa fiyatlarına yansıyacak

Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı

Yaşlılık hastalıkları uzmanı Valeriy Novoselov, FaceApp uygulamasında kullanılan verilerin, bir insanın yaşlı halini belirlemek için yetersiz olduğunu belirtti.

Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı

Yaşlılık hastalıkları uzmanı Valeriy Novoselov, FaceApp uygulamasında kullanılan verilerin, bir insanın yaşlı halini belirlemek için yetersiz olduğunu belirtti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı

İnsanın görünüşünü birçok faktörün etkilediğini söyleyen Novoselov, aralarından en önemli faktörlerin yaşam tarzı, duygusal hal ve genetiğin olduğunu kaydetti. Doktor, kötü alışkanlıkları olmayan bir kişinin, alkol veya sigara tüketen yaşıtına göre yaşlılıkta çok daha iyi görüneceğinin altını çizdi.

Zvezda televizyonuna konuşan Novoselov, “Bu yüzden bu uygulama, yüzde yüz değil, en fazla yüzde 33 oranında gerçeğe uyuyor” dedi.

Rus Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp, fotoğrafları “yaşlandırma” veya “gençleştirme” ve ayrıca cinsiyeti değiştirme, yeni saç tarzını, makyaj ve dövme deneme fırsatını veriyor.

Anahtar Kelimeler:
doktor faceapp ta yaşlandırılan fotoğrafların kadar gerçekçi olduğunu anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte FaceApp uygulamalarına dikkat
Sahte FaceApp uygulamalarına dikkat
Huawei'den Android açıklaması
Huawei'den Android açıklaması
Bakın Instagram Kullanımda Kaçıncı Ülkeyiz!
Bakın Instagram Kullanımda Kaçıncı Ülkeyiz!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim