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Dikkat ! WhatsApp'ınız her an kapatılabilir

WhatsApp kullanıcıları eğer telefona bunu yüklerse artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

Dikkat ! WhatsApp'ınız her an kapatılabilir

WhatsApp kullanıcıları eğer telefona bunu yüklerse artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

12 Mart 2019 Salı 18:39
Dikkat ! WhatsApp'ınız her an kapatılabilir

WhatsApp radikal bir karar alarak telefonlarına bu uygulamayı indirenlerin WhatsApp'ını kapatıyor.

Yani kullandığınız SIM kartla hangi telefona geçerseniz geçin WhatsApp'ı artık kullanamıyorsunuz. Peki WhatsApp'ın telefonlara kurulmaması yönünde uyarıda bulunduğu yasaklı uygulama hangisi?

WhatsApp Gold başta olmak üzere WhatsApp türevi uygulamaların hepsi bu kapsama giriyor.

Üçüncü parti uygulamalar her ne kadar kullanışlı ve gösterişli özellikleri yanında sunsa da bu tür uygulamaları kullanmak hem gizlilik, hem dosya güvenliği açısından tehlikeli.

WhatsApp ise bu duruma karşı çıkmak için bu uygulamaların kullanıcılarını hedef almış durumda. Yükleyen tespit edildiği anda WhatsApp yasağı başlıyor.

WhatsApp'ın bomba özelliğine geldi sıra... Önce WhatsApp'ı açın ve hemen Ayarlar'a girin.

Ardından Hesap seçeneğine dokunun.

Şimdi de Gizlilik bölümüne girme zamanı...

Buradan da ekran kilidi kısmına dokunmanız gerekiyor.

Burada yüz tanıma teknolojisini destekleyen telefonunuzda Face ID özelliğini aktif hale getirin. Artık telefon kilidiniz açık olsa dahi WhatsApp ayrıca yüzünüzü görmek isteyecek, görmezse açılmayacak!

Son Güncelleme: 12.03.2019 23:44
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