Dikkat: Twitter'dan Virüs Uyarısı!

Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, virüsün özellikle direkt mesajları ya da korunmalı tweetleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bilgisine yer verildi.



Kullanıcılar ve Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajları etkileyen ve Mayıs 2017'de başlayan virüs sorununun, 10 Eylül 2018 tarihinde ortadan kaldırıldığı belirtildi.



Açıklamada virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiği kaydedildi ancak geçtiğimiz günlr içinde virüs tekrar peyda oldu. Direkt mesaj olarak gönderilen virüse tıklandığı zaman twitter şifresi üçüncü tarafların eline geçiyor.

Twitter hesabınızın güvenliği için bu tür mesajları açmadan silmeniz gerekiyor.

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