Dikkat ! Milyonlarca kişinin bilgileri sızdırılmış olabilir...

Adobe veri sızıntısı tehlikesi ile karşı karşıya… Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro ve Adobe Reader gibi dünyanın en popüler yazılımlarının sahibi olan Adobe’nin, Adobe Creative Cloud ortamında geliştirme yaparken bir açık bulundu. Söz konusu açık, Adobe tarafından hızlı bir şekilde engellendi ancak yaşanan açık nedeniyle milyonlarca Adobe kullanıcısının verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. İddialar ayyuka çıkınca Adobe yaşanan kriz hakkında açıklama yaptı.

ADOBE SIZINTIYI DOĞRULADI AMA…

Adobe Creative Cloud’ta yaşanan güvenlik açığı şirketin yaptığı açıklamaya göre prototip ortamlarından birinde ortaya çıktı ve Adobe kullanıcılarının e-mail adresleri, çalıştığı iş yeri, üye kimliği ve bulunduğu ülke gibi önemli olabilecek verilere erişildi. Şirket her ne kadar açığa hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ve herhangi bir ödeme şifresi ya da bilgisinin sızdırılmadığını söylese de bunun ne denli doğru olduğu tartışmaya açık. Zira yaklaşık 7,5 milyon kullanıcının kredi kartı şifreleri ve ödeme bilgileri üçüncül kişilerin eline geçmiş olabilir.

ADOBE SÖZCÜSÜ: GELİŞTİRME SÜREÇLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ

Comparitech raporuna göre şirket açık fark edildiği an gerekli tüm önlemleri aldı ve güvenliği sağladı. Adobe sözcüsü de gelecekte ortaya çıkabilecek benzer bir sorunun önlenmesine yardımcı olabilmek için geliştirme süreçlerini gözden geçirdiklerini söyledi. Şirket her ne kadar durum kontrol altında dese de eğer Adobe yazılımlarından herhangi birini ya da Adobe Creative Cloud sistemine aboneyseniz şifrelerinizi ve ödeme yöntemlerinizi gözden geçirmenizde ve değişiklik yapmanızda fayda var. Zira bilgilerinin sızdırıldığı iddia edilen 7,5 milyon Adobe kullanıcısından birisi siz olabilirsiniz.

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